Im Donnersbergkreis gibt es rund 1670 Feuerwehrangehörige in 85 Ortswehren, die 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr ehrenamtlichen Dienst leisten. Helmut Dell hat die Wehrleiter der fünf Verbandsgemeinden gefragt, wie sie die Sommerzeit abdecken und der Hitze trotzen. Heute ist die VG Göllheim an der Reihe.

In der Verbandsgemeinde Göllheim haben sich, wie auch anderswo, Ausrückegemeinschaften etabliert. Für Wehrleiter Steffen Specht ist dies unverzichtbar. „Gerade tagsüber stehen