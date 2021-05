Der Automobilzulieferer Adient plant bis Mitte 2022 in seinem Nordpfälzer Werk 320 Arbeitsplätze abzubauen. Die „Restrukturierung“ sei zur Sicherung des Standorts unumgänglich – Covid-19 habe die Entscheidung allenfalls beschleunigt. Der Konzern betont, nicht jeder betroffene Mitarbeiter müsse tatsächlich gehen. Der Betriebsrat will „sozialverträgliche Lösungen“.

Ziel der „nachhaltigen Restrukturierung“ sei „die Anpassung der Beschäftigungssituation an die rückläufige Auftragslage, um den Standort mittel- bis langfristig wieder profitabel bewirtschaften zu können“, hat Adient-Sprecherin Annika Wiertz am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie – bei dem Unternehmen läuft seit einigen Wochen Kurzarbeit, nachdem etliche Autobauer ihre Produktion in Europa wegen der Ausbreitung des Virus stillgelegt hatten – seien dabei nicht ursächlich für den vorgesehenen Abbau von derzeit rund 1200 auf dann unter 900 Mitarbeitern im Rockenhausener Werk des weltweit größten Herstellers von Autositzen (Umsatz 2019: 16,5 Milliarden US-Dollar). „Die geplanten Maßnahmen, die wir heute Vormittag auch den Beschäftigten und der Arbeitnehmervertretung bekannt gegeben haben, stehen nicht in direktem Zusammenhang mit den Corona-bedingten Produktionsverringerungen – sie waren auch zuvor schon unvermeidbar“, sagte Wiertz.

Aber obwohl die langfristigen Folgen der aktuellen Krise noch nicht abschätzbar seien, „hat sich die Lage dadurch natürlich verschärft und dafür gesorgt, dass wir nun mit dem Beginn der Restrukturierung nicht länger warten können“. Bereits im vorigen November hatte Adient einschneidende Sparpläne bekannt gegeben und unter anderem mitgeteilt, dieses Jahr keine Azubis dauerhaft übernehmen zu können.

Konzentration auf Kerngeschäft

„Ein verändertes Produktportfolio, herausfordernde Marktbedingungen und anhaltend rückläufige Umsätze“ nannte Wiertz als Gründe für die laut Firmenleitung notwendige Stellen-Reduzierung. Sind über Jahre in der Nordpfalz auch Sitzstrukturen – das komplette Metallgerüst von Sitzen – hergestellt worden, so ist der letzte diesbezügliche Großauftrag im Vorjahr ausgelaufen. Hinzu komme ein genereller Strategiewandel des Unternehmens: „Die Standorte sollen sich künftig wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.“ In Rockenhausen sind das nun mal Komponenten und Systeme für Fahrzeugsitze – allen voran der einst von der Firma Keiper entwickelte, in allen gängigen Fahrzeugtypen zu findende Sitzlehneneinsteller Taumel, in den vergangenen Jahren aber auch zunehmend Sitzschienen.

Wiertz weist zudem darauf hin, dass die im Jahr 2014 angelaufene Produktion der Taumel-Generation 3000 zwar sukzessive hochgefahren wird, aber kurz- oder mittelfristig noch nicht das Niveau der stetig zurückgehenden Abnahmezahlen der 2000er Generation erreicht. Zudem weise die neue Generation einen höheren Automatisierungsgrad auf – auch das führe dazu, dass künftig weniger Mitarbeiter benötigt würden.

Abbau-Beginn im Spätsommer

Das Nordpfälzer Adient-Werk könne seine Wettbewerbsfähigkeit nur wieder herstellen, „wenn die Organisations- und Kostenstrukturen, inklusive Personalbedarf, auf das vorliegende Produktportfolio und Absatzniveau angepasst werden“, teilt die Sprecherin weiter mit. Die Pläne des Konzerns mit weltweit 220 Standorten sehen deshalb vor, dass zwischen Spätsommer diesen Jahres und Mitte 2022 die genannten 320 Arbeitsplätze in der Nordpfalz wegfallen werden. Sollten sich die Umsatzprognosen wider Erwarten doch positiver gestalten, könnte sich an dieser Zahl auch noch etwas zum Guten ändern, so Wiertz.

„Schnellstmöglich“ soll nun mit Betriebsrat und Gewerkschaft über die beabsichtigten Maßnahmen verhandelt werden. „Erst nach Abschluss der internen Beratungsprozesse wird Adient weitere Einzelheiten zu den angestrebten Maßnahmen kommunizieren, darunter die mögliche Ausgestaltung von Interessenausgleich und Sozialplan“, so Wiertz. Dabei gebe es ein Paket von Möglichkeiten, den Stellenverlust für die Belegschaft abzufedern: „Wir haben zunächst die Anzahl der Stellen identifiziert, die derzeit einen Überhang bilden. Mit den Arbeitnehmervertretern wollen wir nun ausloten, welche Lösungen im Detail gefunden werden können.“ Beispielsweise sei es denkbar, für Mitarbeiter eine neue Beschäftigung innerhalb des Werkes zu finden, indem externe Dienstleistungen „ingesourct“ werden. Auch Frühverrentung sei als Modell im Gespräch. Apropos: Erste Gespräche mit dem Betriebsrat hat es am Mittwoch bereits gegeben, diese bezeichnete Wiertz als „sehr konstruktiv“.

Betriebsrat: „Es tut schon weh“

Betriebsratsvorsitzender Ulrich Böttcher zeigte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ weniger überrascht als vielmehr betroffen von den Plänen: „Dass mit dem Auslaufen der Sitzstrukturen in Rockenhausen sowie dem zunehmenden Automatisierungsgrad eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern zu viel ist im Werk und deshalb etwas in diese Richtung kommt, wussten wir ja schon länger. Dennoch tut es weh, weil jeder Arbeitsplatz, der im Zuge dieser Maßnahme abgebaut wird, nach unserer Einschätzung dauerhaft für unsere Region verloren ist.“

Bei den nun beginnenden Verhandlungen wisse der Betriebsrat neben der IG Metall auch zwei externe Berater für wirtschaftliche und rechtliche Fragen an seiner Seite. „Hier sind wir also breit aufgestellt“, so der Betriebsratsvorsitzende. Ziel sei natürlich – da stimme man mit der Unternehmensleitung überein – den Abbau „sozialverträglich zu gestalten. Die Frage ist nur: Ist das in diesem Umfang zu schaffen?“ Das müssten die folgenden Gespräche zeigen. „Diese werden sicher nicht leicht und sich auch über geraume Zeit hinziehen.“

Eines lastet Böttcher den (damals) Verantwortlichen aber an: Die Entscheidung, mit der Einführung des Taumel 3000 „die Vermarkung des hochrentablen 2000er praktisch einzustellen, war sicher nicht die richtige. Es war abzusehen, dass es nicht in dieser Schnelligkeit funktioniert, das neue Produkt hochzufahren.“ Zwar habe man den Fehler mittlerweile korrigiert und biete auch die vorherige Generation wieder an, „aber hier verloren gegangene Märkte zurückzuholen, ist sehr unwahrscheinlich.“