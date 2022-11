In den kommenden Tagen dominiert ruhiges und trockenes Herbstwetter. Nicht überall setzt sich jedoch die Sonne durch.

Mit dem Aufbau eines mächtigen und stabilen Hochdruckgebiets stellt sich in Mitteleuropa zumindest bis Sonntag ruhiges und trockenes Herbstwetter ein. Ein Hochdruckgebiet im Winterhalbjahr bedeutet jedoch nicht für jeden „eitel Sonnenschein“. Meistens bilden sich in unteren Schichten der Atmosphäre (Hoch-)Nebelgebiete. Hier bleiben die Temperaturen feucht-kühl, während es ab einer gewissen Höhenlage in der Regel freundlich, trocken und sehr mild wird. In der Meteorologie heißt eine solche Konstellation „Inversionswetterlage“. Zumindest die höchsten Lagen unserer Region kommen vermutlich in den nächsten Tagen häufig in den Genuss von Sonnenschein und recht milden Temperaturen.

Vorhersage

Donnerstag: Nach zeitlich unterschiedlicher Auflösung von Nebel- oder Hochnebelgebieten gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Teilweise scheint die Sonne auch für längere Zeit. Abgesehen von örtlichen Nebelnässen bleibt es trocken und allgemein mild.

Freitag: Nebelfelder und tiefhängende Wolken halten sich mitunter sehr zäh. Ansonsten ist ein freundlicher Tag mit häufigem Sonnenschein und lockeren Schleierwolken zu erwarten. Dementsprechend unterschiedlich fallen die Temperaturen aus: Im Dauergrau bleibt es kühl, mit sonniger Unterstützung wird es ausgesprochen mild.

Samstag: Erneut gibt es eine Mischung aus Nebel, Hochnebel und Sonnenschein. Außerhalb von Nebelzonen ziehen jedoch hohe und mittelhohe Wolkenschleier am Himmel vorüber, dadurch wird die Intensität der Sonne gemindert. Der Wind dreht auf Nordost, wodurch die Temperaturen allgemein etwas nach unten gehen.

Sonntag: Insgesamt ändert sich nicht viel: Teilweise scheint die Sonne, teilweise herrscht tristes Einheitsgrau. Die Temperaturen bleiben – gemessen an der Jahreszeit – eher mild.

Weiterer Trend

Zu Wochenbeginn könnte eine schwache Störung etwas Regen auslösen. Anschließend übernimmt jedoch voraussichtlich ein neues Hochdruckgebiet die Regie. Die Temperaturen ändern sich nur wenig.