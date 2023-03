Am Dienstag kam es gegen 12 Uhr im Kreisverkehr in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Kleinbusfahrer, der sich im Kreisel befand, wollte diesen Richtung Konrad-Adenauer-Straße verlassen. Dabei überholte er einen vor ihm fahrenden 47-jährigen Fahrradfahrer. Wie die Polizei mitteilt, streifte er ihn dabei, was zum Sturz führte. Dabei verletzte sich der 47-Jährige leicht.