Unter dem Motto „Verein(t) gegen Blutkrebs“ ruft der SSV Dreisen 1946 zur Registrierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS, am Samstag, 26. Oktober, in Dreisen auf. „Grund dafür ist aber nicht allein, dass wir Menschen im Kampf gegen den Krebs helfen wollen“, sagt Organisatorin Tara Bieck. „Jemand aus unserer Mitte ist an Leukämie erkrankt.“ Um dauerhaft gesund zu werden, hilft in vielen Fällen aber nur eine Stammzellspende. Doch noch lange nicht alle Menschen sind bei der DKMS registriert, die potenziell spenden könnten. „Um die Chance auf einen möglichen Spender zu erhöhen, sind wir im Verein alle näher zusammengerückt“, berichtet Bieck davon, was am Samstag geplant ist: So können sich gesunde Menschen im Alter von 17 bis 55 Jahren an der Dorfgemeinschaftshalle Dreisen, Sportplatzstraße 5, zwischen 8 und 16 Uhr über einen schmerzfreien Innenwangenabstrich registrieren lassen. Außerdem gibt es ein Benefiz-Fußballspiel und einen Kuchenverkauf, bei dem auch Geldspenden gesammt werden. „Einen Teil des Erlöses spenden wir an die DKMS, denn jede Registrierung kostet die Organisation 50 Euro“, sagt Bieck und hofft auf große Unterstützung.