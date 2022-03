Sie heißen Annabelle, Soraya oder Lilly – und sie bestimmen das Leben der Familie Steitz auf dem Schmalfelderhof. Es handelt sich jedoch nicht um Mädchennamen, sondern um die Bezeichnungen für verschiedene Kartoffelsorten. Die gibt es in dem vor 30 Jahren eröffneten Hofladen zu kaufen – mittlerweile allerdings noch etliche Produkte mehr.

Seit 1990 dreht sich bei der Familie Steitz auf dem Schmalfelderhof zwar nicht alles, aber doch vieles um die Kartoffel. Zwei Jahre später wurde der eigene Hofladen eröffnet. Dort warten auf den Kunden neben der „tollen Knolle“ in verschiedensten Varianten auch Tomaten, Sellerie, Lauch, rote Beete und Walnüsse aus eigenem Anbau.

Auf acht bis zehn Hektar Ackerfläche bauen Reiner, Stefanie und Sohn Fabian Steitz Kartoffeln an – von der Früh- bis zur Lagerkartoffel. Wegen Frostgefahr werden die „Grumbeere“ erst ab Anfang April gelegt. Jährlich fünf bis sechs verschiedene Sorten hat die Familie im Sortiment. Die Kartoffeln werden dann ab Anfang Juli je nach Bedarf bis in den Herbst geerntet. Was für den Winter und die Zeit bis zur neuen Ernte benötigt wird, wird frostsicher eingelagert.

„Bei uns wird nichts weggeschmissen“

Sowohl frische als auch Lagerkartoffeln werden zunächst sortiert und von der Erde befreit, kleine Kartoffeln entfernt. Die Bürstenmaschine löst dann den restlichen Grund, per Hand werden angeschnittene oder grüne Knollen ausgelesen. „Dabei fliegt rund ein Viertel der Ernte raus“, erklärt Reiner Steitz. Diese werden als Futterkartoffeln genutzt: „Bei uns wird nichts weggeschmissen.“ Nach dem Abwiegen werden die Kartoffeln in Netze verpackt. Ein Zweieinhalb-Kilo-Sack kostet aktuell 2,50 Euro.

Bestimmt wird das Leben und Arbeiten auf dem Hof vom Lauf der Jahreszeiten. „Mit der Frühkartoffel beginnt die Saison wieder von vorne“, sagt Reiner Steitz. Dazu zählt zum Beispiel die festkochende „Annabelle“, die sehr beliebt bei den Kunden sei. Dabei handele es sich eher um kleinere Kartoffeln, die vor allem für Salate verwendet werden. Die mittelfrühe, festkochende „Belana“, die vorwiegend festkochende „Soraya“ sowie die mehligkochende „Lilly“ seien bei den Abnehmern ebenfalls geschätzt. „Die mehlige Kartoffel ist zurzeit im Trend“, sagt Steitz, sie werde zum Beispiel für Bratkartoffeln und frittierte Produkte genutzt. Auch den Kartoffelbauern mache die Klimaveränderung zu schaffen: „Unter den trockenen Sommern der vergangenen Jahre leiden die Kartoffeln sehr.“

Heute kauft kaum noch jemand auf Vorrat

Geändert habe sich zudem das Kaufverhalten: „Früher haben unsere Kunden 25 Kilo Säcke gekauft und damit ihre Keller für den Winter gefüllt.“ Heute holten sie sich die Kartoffeln nur noch in kleinen Säcken – so viel, wie sie gerade brauchen, aber eben nicht auf Vorrat. „Wir liefern die 25-Kilo-Säcke nur noch an Wiederverkäufer, zum Beispiel ins Saarland“, erläutert Reiner Steitz.

Nicht ohne Stolz betont er: „Wir haben uns einen großen Kundenstamm aufgebaut.“ Viele Menschen kämen aus den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Bad Kreuznach in den Hofladen, aber auch aus der näheren Umgebung oder vom Schmalfelderhof selbst. Und die Familie bestückt eine ganze Reihe von Verkaufsstellen mit ihren Kartoffeln, beispielsweise Einkaufsmärkte in Meisenheim, Winnweiler und Enkenbach; dazu die Raiffeisen-Unternehmen in Rockenhausen und Meisenheim: „Früher haben wir bis zu zwölf Raiffeisen-Standorte beliefert“, informiert Steitz.

Futtermittel als weiteres Standbein

Ein weiteres Standbein des Betriebs sei die Herstellung von Futtermittel für Tiere. Dazu zählen etwa Mais, Weizen, Gerste, Hafer, Körnermischungen für Hühner sowie Zusatz- und Ergänzungsfutter für Hühner und Pferde. Das Tierfutter vertreibe man ebenfalls in einem recht großen Umkreis.

Im Hofladen werden auch einige zugekaufte Produkte aus der Region angeboten, wie Mehl, Eier, Nudeln, Honig, Wein, Gewürze und Dosenwurst. Nicht zuletzt unterstützt die Familie Steitz mit ihren Produkten die Tafel in Rockenhausen.

Info

Der Hofladen ist in den sozialen Medien zu finden. Die Öffnungszeiten sind Montag von 8 bis 18 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr.

