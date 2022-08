Es ist ein Novum im Gesundheitsamt des Donnersbergkreises: Für vier Wochen arbeitet hier ein Famulant, also ein Medizinstudent, der eines seiner Pflichtpraktika ableistet.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde diese Möglichkeit für Studenten, Einblicke in das öffentliche Gesundheitswesen zu bekommen, erst kürzlich geschaffen. Neben der Famulatur ist das auch als Tertial des Praktischen Jahrs möglich. „Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Magdalena Friederichs, die gemeinsam mit Katrin Limbach das Gesundheitsamt leitetet. „Unsere Arbeit ist vielfältig, und so können wir unter anderem Einblicke in die aktuelle Pandemiebekämpfung, den Amtsärztlichen Dienst, den Infektionsschutz, die Betreuung von Flüchtlingen, das Impfzentrum, Hygienebegehungen und Präventionsprojekte bieten.“

Christian Rueff, 22, aus Eisenberg ist Medizinstudent im fünften Semester und freut sich, nun im Gesundheitsamt Eindrücke zu gewinnen. Es ist eine seiner vier Famulaturen, die im Verlauf des klinischen Abschnitts des Studiums geleistet werden müssen. Der Weg zum fertigen Arzt umfasst insgesamt zwölf Semester, und ihm stehen auch noch das Zweite Staatsexamen, das Praktische Jahr und das Dritte Staatsexamen vor ihm. Er möchte bis dahin bewusst in Bereiche schauen, die nicht so bekannt sind, und da er als Eisenberger im Landkreis verwurzelt ist, lag es für ihn nah, ins Gesundheitsamt nach Kirchheimbolanden zu kommen.

Von Beginn an eingebunden

„Die Vielseitigkeit hier hat mich überrascht“, sagt er – und dass er von Anfang an viel selbst machen darf. So war er unter anderem schon zum Blutabnehmen in der Flüchtlingsunterkunft Steinbach und zum Impfen im Impfzentrum. „In der ersten Woche habe ich mehr Praktisches gelernt, als ich mir für die gesamte Famulatur erwartet hatte.“ Auch dass großen Wert auf die Prävention gelegt wird, gefällt ihm: „Es ist doch am besten, etwas zu verhindern, als es dann behandeln zu müssen.“ Rueff studiert im saarländischen Homburg, doch wirklich aufmerksam gemacht auf die Einblicke im öffentlichen Gesundheitsdienst wurde er nicht, wie er sagt. „Das wurde nur in einem Halbsatz erwähnt.“

Zum Glück hatte der 22-Jährige bereits Kontakt zur Kreisverwaltung – er ist beim Roten Kreuz aktiv, unter anderem als ausgebildeter Sanitäter, als Gruppenführer im Katastrophenschutz sowie als stellvertretender Bereitschaftsleiter beim DRK in Eisenberg. Und der Brand- und Katastrophenschutz sitzt im selben Gebäude im Industriegebiet in Kirchheimbolanden wie das Gesundheitsamt.

„Alles andere als trocken“

Magdalena Friederichs hofft, dass sich nun die Möglichkeiten, die bei Kreis angeboten werden, herumsprechen. „Leider sind die Aufgaben des Gesundheitsamtes den meisten Bürgern nicht präsent. Doch sie sind alles andere als trocken.“ Gerne hätten die Amtsleiterin und ihre Kollegen weitere Famulanten, denn es macht ihnen Spaß, ihre Arbeit zu vermitteln. Das freut auch den Medizinstudenten: „Ich habe es noch nie erlebt, dass man so darauf bedacht ist, mir etwas zu zeigen und Aufgaben zu geben.“ Meist sei man nur stummer Zuhörer. Das kennt Friederichs noch selbst aus ihrer Studienzeit – deshalb will sie es nun anders machen.

Christian Rueff schließt derzeit noch wenig aus, wenn es darum geht, in welchem Bereich er später einmal als Arzt arbeiten möchte. Er tendiert aber Richtung Innere beziehungsweise Allgemeinmedizin und kann es sich gut vorstellen, einmal eine Praxis im Donnersbergkreis zu eröffnen. „Seit ich denken kann, wollte ich Medizin studieren“, sagt er. „Die Arbeit am Menschen macht mir einfach Spaß. Das hatte ich schon gemerkt, als ich beim Roten Kreuz anfing.“ Derzeit kann er sich jedenfalls nicht vorstellen, etwas anderes zu tun.

Kontakt

Wer selbst Interesse an einer Famulatur im Gesundheitsamt hat, kann sich unter Telefon 06352 710-500 melden.