Interview: Ab Mittwoch dürfen die Restaurants wieder öffnen, am 18. Mai soll es in den Hotels wieder losgehen. Für Alexander Wurster vom Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden ein wichtiges Signal in die richtige Richtung. Dem Kreisvorsitzenden im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fehlt es aber nach wie vor an Planungssicherheit. Im Ländervergleich stehe man als „Laterne“ da.

Herr Wurster, geht es bei Ihnen am Mittwoch wieder los mit dem Restaurantbetrieb?

Wir fangen am 18. Mai mit dem Hotelbetrieb an und ziehen am 20. mit dem Restaurant nach.