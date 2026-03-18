Bei der 75:88-Heimniederlage gegen Titelgewinner BBC Horchheim hielten die Fastbreakers Rockenhausen lange gut mit. Der Gegner machte mit dem Sieg den Titel klar.

25 Spielminuten lang bot Oberliga-Aufsteiger BBC Fastbreakers Rockenhausen dem haushohen Favoriten am Samstagabend Paroli. Doch dann setzte sich die Qualität des mit voller Kapelle angereisten und wenig später zum offiziellen Meister gekürten BBC Horchheim durch. Am Sonntag (15.30 Uhr, Sportzentrum Dudweiler) gastiert die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin beim TuS Herrensohr. Das Highlight und richtige Saisonfinale steigt dann eine Woche später.

Der Tenor der Rockenhausener Zuschauer in der gut gefüllten Donnersberghalle war eindeutig. Sie hätten sich gewünscht, dass die Fastbreakers noch länger in Schlagdistanz geblieben wären, um einer nicht unmöglichen Überraschung näher zu kommen. Den Grundstein dafür legten die Hardin-Schützlinge. 25 Minuten lang waren sie den Koblenzern durchaus ebenbürtig, gingen zwischenzeitlich gar mit sieben Punkten Abstand in Führung. Doch per fulminantem 20:6-Lauf brachten sich die Gäste zum Ende des dritten Viertels auf die Siegerstraße (58:69) und ließen im letzten Spielabschnitt nichts mehr anbrennen, wohlwissend, dass mit diesem 18. Saisonsieg die Meisterschaft und der Aufstieg in die zweite Regionalliga in trockenen Tüchern ist. Am Ende hieß es 88:75 für die Gäste. Entsprechend überdurchschnittlich viele Fans haben den weiten Weg von Koblenz in die Nordpfalz auf sich genommen um der Truppe von Trainer Martin Katheder zuzujubeln. Gleich neun Horchheimer Akteure trugen sich fleißig in die Korbjägerliste ein - Emil Pötz (18), Emil Alberts (14), Johannes Zenz (12) und Henning Schaake (zehn) gar zweistellig. Überhaupt traten die jungen Rheinländer äußerst seriös und diszipliniert auf. Bereits rund eineinhalb Stunden vor Spielbeginn akklimatisierten sich die Gäste auf der Tribüne in der Halle und wirkten auch beim Aufwärmen total fokussiert. „Wir haben jetzt zwei Matchbälle und wollen den ersten heute direkt natürlich nutzen“, sagte Vincent Schmitz im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Gesagt, getan.

Erfolgsfaktoren aus den Augen verloren

Im Lager der Fastbreakers herrschte aufgrund des Spielverlaufs etwas Enttäuschung. „Wir haben super begonnen und bis Mitte drittes Viertel engagiert, konzentriert und geschlossen gespielt. Dann haben wir leider zunehmend diese Erfolgsfaktoren aus den Augen verloren“, blickte Hardin auf die zwölfte Niederlage im 21. Saisonspiel zurück. Der verhinderte Morgan Carter hätte gerade in dieser Phase als Organisator und treffsicherer Schütze dem Team wohl gutgetan. Ohne den Leistungsträger setzten sich vor allem Center und Tages-Topscorer Zaiquan Robertson (24 Punkte), sowie Kalim Bussie (23) und Maurice Thomas (zehn) ordentlich in Szene. Die Chance auf einen versöhnlichen Oberliga-Abschluss bietet sich dem BBC am kommenden Sonntag im saarländischen Dudweiler. Ein Sieg gegen Tabellennachbar TuS Herrensohr und die Fastbreakers beenden die Runde auf Rang acht. Das eigentliche Saisonfinale – das Final-Four des Rheinland-Pfalz-Pokals - steigt dann eine Woche später in Neustadt (Wied). Dort trifft Rockenhausen im Halbfinale zunächst auf Ligakonkurrent TSG Heidesheim.

Im Vorspiel der Oberliga-Partie konnte die zweite Herrenmannschaft des BBC dem Meister vom TV Wörth II die erst zweite Saisonniederlage zufügen. In den ersten rund 23 Minuten führten die Fastbreakers den Favoriten phasenweise vor und lagen satte 31 Punkte in Front. Doch dann schwanden die Kräfte des Vizemeisters und die Gäste aus der Südpfalz erinnerten sich wohl, dass die Meisterschaft definitiv nur dann feststeht, wenn die Niederlage nicht höher als mit 16 Punkten ausfällt. Schritt für Schritt arbeitete sich Wörth heran – allerdings zu spät um die Partie nochmal komplett auf den Kopf zu stellen. Die besten BBC-Schützen waren Mio Taubert (21), Felix Czeska (13), Matthias Cramme (12), Artur Moos (elf) und Marcel Cullmann (acht).