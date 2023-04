Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus seiner Sicht, da ist sich Christian Rossel, Kreisfeuerwehrinspekteur und Koordinator für das Impfzentrum in Kirchheimbolanden, sicher, können am 15. Dezember die ersten Impfwilligen aus dem Donnersbergkreis ihre Dosis erhalten. Voraussetzung sei natürlich, dass bis dahin auch genügend Impfstoffe bereit stehen und vom Land an die Impfzentren verteilt wurden. Bisher laufe aber auch dabei alles nach Plan.

In acht Kabinen sollen täglich rund 200 Personen von medizinischem Fachpersonal geimpft werden. Das lasse sich aber auch ausweiten, wenn Personal und genügend Impfstoff zur Verfügung