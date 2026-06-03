In das denkmalgeschützte Gebäude ist wieder Gastronomie eingezogen. Der große Andrang hat selbst die Betreiber überrascht. Reservierungen gibt es schon bis Weihnachten.

Schon aus weiter Entfernung ist das Baugerüst zu sehen, das die Fassade des Alten Bahnhofs umschließt. Es sieht daher auf den ersten Blick nicht so aus, als würde hier irgendein Betrieb stattfinden. Doch nähert man sich der Eingangstür, die sich inmitten des Gerüsts beinahe etwas versteckt, zeigt sich schnell ein anderes Bild: Im Inneren des alten Bahnhofsgebäudes brennt Licht. Vor der Tür hängt eine Speisekarte, darunter befindet sich ein Werbeaufsteller mit der Aufschrift: „Heute Eröffnung!“

Schon um kurz nach 17.30 Uhr ist das Lokal gut gefüllt, erste Gäste haben an den Tischen Platz genommen. Foto: Aaron Neumann

Björn Schreiner öffnet, seine Lebensgefährtin Patrizia Bernhardt gesellt sich sofort dazu. Die beiden betreiben ab sofort das „Wirtshaus Schreinerei“, das am Dienstag offiziell seine Pforten für Besucherinnen und Besucher öffnete. Und der Andrang ist groß. Schon zehn Minuten vorher hat sich eine Handvoll Gäste versammelt. Sie warten, bis Björn Schreiner pünktlich das Restaurant eröffnet – und werden dann von ihm und seinem Team mit Sekt und O-Saft empfangen. Kurz nach 17.30 Uhr sind bereits rund 20 Personen im Wirtshaus und einige Tische besetzt.

„Nicht Gutes“: So erklären Betreiber den Andrang

Dass die Menschen sich auf die Eröffnung des neuen Lokals freuen, darauf war der Inhaber vorbereitet. „Von vielen Seiten haben wir gehört, dass sich die Leute sehr auf unser Wirtshaus und vor allem auf die angebotene deutsche Küche freuen. Auch viele andere Gastronomen haben sich gemeldet und viel Erfolg gewünscht“, sagt er. Das gesamte Ausmaß der Nachfrage habe ihn aber überrascht. Am Eröffnungsabend sind sieben von 17 Tischen reserviert. In den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich mehr: „Wir haben schon Reservierungen bis Weihnachten. Insgesamt zwischen 50 und 60 Stück. Auch Großanfragen von 50 bis 100 Gästen gibt es bereits. Und das, obwohl noch niemand überhaupt bei uns gegessen hat. Das hat mich schon sehr überrascht.“

Schreiner und Bernhardt erklären sich den Andrang damit, dass sie etwas anbieten, was es in der Region sonst kaum (noch) gibt. „Ich gehe selbst gern mal ein Schnitzel essen“, erzählt Patrizia Bernhardt, „in der nahen Umgebung gab es aber nichts Gutes. Außerdem lieben wir das pfälzische und das bayerische Lebensgefühl. Da kam dann vieles zusammen.“

Ein Gerüst ziert noch die Fassade des Alten Bahnhofs. Der Eröffnung stand dies nicht im Weg – nur dem Biergarten. Foto: Aaron Neumann

Aufgewachsen sind die beiden Betreiber hier in der Gegend. Schreiner kommt aus Albisheim und wohnt seit 2003 in Kirchheimbolanden. Bernhardt stammt aus Enkenbach-Alsenborn. Beide hegten schon lange den Traum von einem eigenen Restaurant. Bernhardt war zuletzt nicht mehr glücklich in ihrem Job. „Es waren dann einfach viele Zufälle“, sagt sie. Als Björn Schreiner sah, dass das alte Bahnhofsgebäude zu vermieten ist, wusste er sofort: Das ist es. „Wir haben uns recht schnell mit dem Eigentümer geeinigt und uns daran gemacht, ein Konzept zu erarbeiten“, fügt er an.

Regionale Küche und besondere Veranstaltungen

Man habe geschaut, was kleinere Brauhäuser gut machen und was man übernehmen könne. Entstanden ist eine Idee, die vor allem auf regionale Nähe setzt: „Wir haben natürlich klassische, bayerische Biere, aber auch ein Residenzschnitzel auf der Karte, um den Bezug zu Kibo herzustellen. Softgetränke sind von Sinalco als deutschem Getränkehersteller und das Sprudel von Gerolsteiner aus Rheinland-Pfalz. Obst und Gemüse beziehen wir von Edeka Röss um die Ecke“, erläutern Bernhardt und Schreiner.

»Heute Eröffnung«: In die Bahnhofstraße ist wieder ein Lokal gezogen. Das »Wirtshaus Schreinerei« hat geöffnet. Foto: Aaron Neumann

Auch bei der Zielgruppe haben sie sich viele Gedanken gemacht. „Grundsätzlich ist jeder bei uns willkommen. Am ehesten wollen wir aber Menschen ab 30, bis ins hohe Alter ansprechen.“ Das große Ziel der Betreiber ist, dass sich das Wirtshaus langfristig an dem Standort hält. Damit das gelingt, sollen verschiedene Veranstaltungen und Aktionen angeboten werden: zum Beispiel Neujahrsfrühstück, Angebote zum irischen St. Patrick’s Day oder ein bayerischer Frühschoppen.

Einen Wermutstropfen gibt es aber vorübergehend noch: „Vorerst können wir den Biergarten nicht öffnen. Solange das Gerüst steht, findet der Betrieb ausschließlich drinnen statt.“ Wann der Biergarten öffnen kann, wissen die Betreiber noch nicht. Getrübt wird die Euphorie davon aber nur wenig: „Wir freuen uns, dass wir jetzt endlich loslegen können“, sagen Björn Schreiner und Patrizia Bernhardt jeweils mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht.