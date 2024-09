In Kirchheimbolanden sieht man den Wald vor lauter Autoreifen nicht mehr – überspitzt formuliert. Müllsünder laden absurde Dinge in teilweise absurden Mengen in den Wäldern ab. Die Kreisverwaltung spricht von 115 angezeigten Fällen innerhalb der vergangenen zwölf Monate.

Laut Petra Burkhart vom Donnersberger Forstamt wird es immer mehr. Fast wöchentlich gebe es im Donnersbergkreis einen neuen Fall von illegalem Müll im Wald. Forstamt und Kreisverwaltung berichten unter anderem von Malerresten, Hausmüll, Sperrmüll, Asbestplatten, Fleischabfällen und Autoreifen. Das ist nicht nur ärgerlich für diejenigen, die den Müll entsorgen müssen – sondern kann auch eine Gefahr für den Wald, seine Bewohner und in manchen Fällen für den Menschen sein. Mehr zum Thema lesen Sie hier.