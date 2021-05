Kinder aus Ilbesheim werden auch weiterhin regulär die Kita in Stetten besuchen. Das hat die Kreisverwaltung betont, nachdem im Morscheimer Gemeinderat über freie Plätze in der dortigen Kita gesprochen worden war. Auch die beteiligten Ortsbürgermeister unterstreichen: Es bleibt bei der bisherigen Regelung.

Für die Kinder aus Ilbesheim würden „aufgrund vertraglicher bilateraler Vereinbarungen und im Rahmen der Bedarfsplanung“ Plätze in der Kindertagesstätte Stetten zur Verfügung gestellt, äußerte sich die Kreisverwaltung im Nachgang zu unserer Berichterstattung über den Gemeinderat Morschheim vom 8. Mai. Dort hatte Ortsbürgermeister Timo Wahl den Rat informiert, dass es zehn freie Plätze in der Morschheimer Kita gebe und diese an Kinder aus Ilbesheim vergeben werden könnten. Tatsächlich habe er im Vorfeld mit der Verwaltung gesprochen und die Rückmeldung erhalten, dass ein solcher Plan – anders als von vielen erwartet – nicht an Problemen bei der Abrechnung scheitern würde, schilderte Wahl im RHEINPFALZ-Gespräch.

Kreis: Keinerlei Genehmigung

Das habe er dem Rat mitgeteilt. Zwischen Ilbesheim und Stetten, wo die Kita erweitert werden soll, gibt es allerdings bereits seit Jahrzehnten eine vertragliche Vereinbarung, die „auch den Regelungen der Grundschulzuordnung“ entspricht, wie die Kreisverwaltung unterstreicht. Der Kreis habe daher „keinerlei Genehmigung für eine regelhafte Bereitstellung von zehn Plätzen für Kinder aus Ilbesheim in der Kindertagesstätte Morschheim erteilt“. Es sei in der Verwaltung auch nicht bekannt, dass es „anderslautende Bestrebungen der beiden Vereinbarungspartner“ – also Ilbesheim und Stetten – gegeben habe.

„Wir wollten einfach im Zuge der Platzprobleme darauf aufmerksam machen, dass wir noch freie Plätze haben – aber bestimmt nicht in Verträge eingreifen“, sagte Wahl der RHEINPFALZ. Mit seinem Stetter Amtskollegen Kai-Uwe Angermayer hat er in den Tagen nach der Sitzung bereits in Kontakt gestanden. Auch Angermayer ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich „an der Vertragssituation nichts ändern wird“.

Schröder: Kein Grund für Diskussionen

„Es ist ja normal, dass mal eine Familie ihr Kind in eine andere Kita schicken will, aber regulär bleibt Stetten die Kita für Ilbesheim.“ Die angestrebte Erweiterung der Kita Stetten habe überdies auch andere Gründe als reine Platzprobleme: Die Vorgaben des Gute-Kita-Gesetzes sollen erfüllt, die Gruppenstärke soll reduziert werden. Daher soll der vierte Gruppenraum bis 2022 entstehen, der Förderantrag ist gestellt. Derzeit besuchen laut Angermayer 65 Kinder die Kita in Stetten, stets komme etwa die Hälfte aus Ilbesheim.

Auch der dortige Ortsbürgermeister Dieter Schröder sieht keinen Anlass für breite Diskussionen: „Wir bleiben in dieser Sache ganz klar mit Stetten verbunden“, sagt er. „Aber es gibt halt mal Eltern, die für ihre Kinder etwas anderes suchen, und dann ist es doch toll, wenn Morschheim Platz hat und sie aufnimmt.“