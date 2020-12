In der Donnersberghalle gibt es nun einen Laien-Defibrillator. Mit diesem können im Notfall sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden. Zur Verfügung gestellt hat das Gerät die Integrierte Gesamtschule (IGS) Rockenhausen, die dieses wiederum von der Björn-Steiger-Stiftung erhalten hat.

Mit der Stiftung ist die IGS eine Kooperation eingegangen und hat sich zu einer Zusammenarbeit verpflichtet: So sind bereits alle Biologie-Fachlehrer in der Reanimation mit sogenannten „Automatisierten Externen Defibrillatoren“ (AED) geschult worden. Darüber hinaus werden alle Schüler der 7. Klassenstufe in jedem Schuljahr in einer Doppelstunde in Herz-Lungen-Wiederbelebung mit einem AED ausgebildet. Dies bedeute zudem eine praktische und sinnvolle Ergänzung zum Lehrplan, da in diesem Jahrgang Herz, Kreislauf und Atmung wichtige Themen seien, so die IGS.

Den Defibrillator für die Donnersberghalle habe man als Dank weitergegeben, weil die VG Nordpfälzer Land als Träger der Halle und die Stadt Rockenhausen die Schule vor einiger Zeit zusammen mit mehreren Sponsoren bei der Anschaffung eines AED für die IGS unterstützt hätten. Der Defibrillator ist nun mit Wandkasten im Foyer der Donnersberghalle angebracht.