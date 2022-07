Bei der Abschlussfeier der Integrierten Gesamtschule (IGS) Eisenberg, stand das Thema Freiheit im Mittelpunkt. „Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut“. Mit diesem Zitat des athenischen Politikers Perikles (um 500–429 v. Chr.) verabschiedete Schulleiterin Christa Mayer, 84 Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufe.

Mayer betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, sich frei äußern und bewegen zu können. Sie zeiget sich zuversichtlich, dass die Entlassschüler in ihrer Schulzeit lernen konnten, mit kritischen und wachsamen Augen und Ohren durch ihre neue Welt zu gehen. Die IGS Eisenberg ist seit 2018 „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ und dieser Leitgedanke habe den Umgang miteinander wesentlich begleitet. Der Austausch von verschiedenen Meinungen mit dem dazugehörenden Respekt zueinander, seien wichtige Spielregeln des Lebens, die den friedlichen Umgang miteinander untermauert. „Mischt euch ein und setzt euch für euere Ziele ein“, forderte die Schulleiterin auf.

Wie wichtig dieses Thema auch den Unterricht in der IGS begleitete, wurde anhand eines Videos deutlich. Im April hatte eine zehnte Klasse mit Unterstützung von Amnesty International Kirchheimbolanden einen zweitägigen Workshop mit Sergio Vasely. Der bei Stuttgart lebende Musiker, Maler, Objektkünstler und Schauspieler war in seiner Heimat Chile 22 Monate lang ein politischer Gefangener. Gemeinsam hatten sie ein Lied für Menschenrechte erarbeitet mit dem Titel „Ballade eines Suchenden“. Das Publikum im vollbesetzten Evangelischen Gemeindehaus verfolgte aufmerksam den Film mit dem eindringlichen Inhalt.

Toni Lohse, Schülerin einer zehnten Abschlussklasse, lobte das Engagement des Lehrerkollegiums, vor allem während der Zeit des Lockdowns. Es erfordere sehr viel Fingerspitzengefühl, beim Homeschooling die Lehrinhalte zu vermitteln und gleichzeitig den Spaß am Unterricht aufrecht zu halten. Vertreter des Schulelternbeirates, des Fördervereins der IGS sowie Lokalpolitiker überbrachten Grußworte.

Höhepunkt war dann schließlich die Zeugnisübergabe an die Entlassschüler. Von der zehnten Jahrgangsstufe erreichten 30 Schüler die Mittlere Reife und zwölf die Berufsreife. Etwas ernüchternder sind die Zahlen bei der neunten Jahrgangsstufe. Hier erreichten 31 Schüler die Berufsreife, 30 Prozent des Jahrgangs verlassen die IGS ohne Abschluss.

Auch Preise für besondere Leitungen wurden in diesem Jahr vergeben: Semih Duran (Eisenberg), Luca Montag (Wattenheim) und Maurice Jung (Eisenberg), wurden für ihre schulische Entwicklung ausgezeichnet. Lukas Welfenbach (Quirnheim) absolvierte die beste Berufsreife sowie hervorragende Leitungen im Fach Englisch. Bei den Naturwissenschaften erhielt Benjamin Walter (Zellertal) einen Buchpreis sowie Dustin Aniol (Eisenberg) für das Fach Chemie. Die beiden Preise der Bildungsministerin für Soziales, gingen an Nele Heitmann (Dreisen) sowie Mia Klundt (Eisenberg), die darüber hinaus auch noch für ihr bestes Zeugnis der zehnten Klasse ausgezeichnet wurde. Tim Huber (Albisheim) wurde für seine Leistungen in Sport ausgezeichnet. Den Preis der IGS für ein ausgleichendes Miteinander erhielt in diesem Jahr Aaron Schuchardt (Hettenleidelheim). Musikalisch wurde die Entlassfeier von Nele Hamburger am Flügel sowie Sixtina Misko und Leyla Ulmer umrahmt.