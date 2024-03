Viel ist passiert bei Borg Warner in Kirchheimbolanden. Schon in der Vergangenheit war von massivem Personalabbau die Rede. In der Folge gab es Demonstrationen der Belegschaft und der IG Metall, sowie lange Verhandlungsrunden. Heraus kam der Zukunfts- und Sozialtarifvertrag. Darin enthalten sind unter anderem mehr Mitbestimmung für Betriebsrat und Arbeiter und die Zusicherung von Aufträgen. IG Metall-Mitglieder bei Borg Warner haben darüber heute abgestimmt. Hier lesen Sie mehr.