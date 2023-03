„Uffbasse – Zukunft in de Palz“, unter diesem Motto sind in dieser Woche Mitglieder der IG Metall an Werkstoren der Metallbetrieben aktiv. Gestern Nachmittag überraschten sie die Mitarbeiter von Borg Warner Turbo Systems (BWTS) beim Schichtwechsel am Werkstor und informierten über die anstehenden Gespräche zum Thema Zukunftstarifvertrag. Hierbei sollen die Absicherung der Mitarbeiter, Zukunft im beruflichen Alltag sowie das Thema Transformation die Schwerpunkte bilden. Die Mitarbeiter konnten mit Tennisbällen, die sie in durchsichtige Rohre werfen konnten, entscheiden, welche der drei Säulen für sie bei den Verhandlungen wichtig sind. Bei den teilnehmenden Mitarbeiter von BWTS machte eindeutig die Zukunft das Rennen, was die Sicherung des Standortes und Festschreibung der Mitarbeiterzahl beinhaltet. Dieser Themenkomplex wird auch in den nächsten Wochen die betrieblichen IG-Metall-Vertrauensleute in der Region beschäftigen. Neben einer Betriebsversammlung findet Anfang April eine IG Metall Mitgliederversammlung in Kirchheimbolanden statt.