Momentan bietet der Mehrgenerationenspielplatz nur wenig Abwechslung. Doch schon bald soll er ein Ort zum Toben, Ausruhen und Entdecken mit naturnahen Spielmöglichkeiten werden. Das wünschen sich die Kinder und Erwachsenen, die am Samstag die Planungswerkstatt besucht haben.

Lena hat schon eine ganz genaue Vorstellung, wie der Spielplatz einmal ausschauen soll. Die Fünfjährige hat dazu in einem Papierkarton mit Naturmaterialien wie Wolle, Hölzer oder Tannenzapfen und anderen Utensilien wie Naturkorken ihr perfektes Modell gebaut. „Ich wünsche mir einen Sandkasten, eine Schaukel, ein Piratenschiff und eine Seilbahn“, erzählt das Mädchen. Ob das mit der Seilbahn allerdings etwas wird, bleibt abzuwarten.

„Träumen darf man ja. Schließlich sollen die Kinder ihre Ideen einbringen“, ergänzt ihre Mutter Marie-Luise Selzer lächelnd. Die Eisenbergerin hofft auf einen Bereich mit Wasser, vielleicht eine Matsch-Ecke. „Zudem wären mehr Bäume, die Schatten spenden, schön. Auch ein Baumhaus und eine größere Klettereinheit finde ich toll und dazu mehr Sitzgelegenheiten“, sagt Selzer, die mit ihren Kindern des Öfteren den Spielplatz besucht .

Der Verein Naturspur sammelt die Ideen

Für die sechsjährige Lisa steht fest: „Ich will mit Matsch spielen. Am liebsten mit viel Wasser.“ Das Mädchen nimmt sich einen Karton und greift eifrig bei den Bastelutensilien zu, die für alle Kinder bereit stehen.

Was genau von den Wünschen der kleinen und großen Bürger umgesetzt werden kann, darüber entscheidet die Stadt. Dafür, dass zuvor ein sinnvolles Konzept entsteht, ist der Verein Naturspur aus Otterstadt (bei Speyer) zuständig. Dieser hat bereits die Ideen von Kita- und Grundschulkindern in Eisenberg gesammelt. Petra Moser, die Vorsitzende von Naturspur, ist Erlebnispädagogin und begleitet das Projekt. „Die Kinder haben viele Ideen, die wir bündeln. Spiellandschaften entstehen vor Ort mit den Kindern. Daraus entwickeln wir einen Gestaltungsvorschlag. Auch heute sind sie mit Bastelmaterialien dazu eingeladen, ihre Entwürfe zu machen“, sagt Moser. Aktuell sei vorgesehen, den Platz in vier Bereiche zu unterteilen. Diese sind: Bewegung und Mobilität mit Kletterelementen und Schaukeln sowie weitere sinnvolle Stationen, die die Motorik fördern. Ein Ort der Ruhe zum Rückzug wie etwa ein Baumhaus.

Ein Bereich, der es erlaubt, der Kreativität freien Lauf zu lassen wie etwa eine Matsch-Ecke und zu guter Letzt eine Ecke mit beispielsweise einem Hochbeet oder einer tierfreundlichen Bepflanzung. Angefangen werden soll laut Meinung der Experting mit dem aktuellem Sandkastenbereich, der dringend eine Veränderung brauche.

Eine naturnaher Spielplatz soll entstehen

Moser betont, dass es nicht darum gehe, die bisherigen Sportgeräte oder auch Holzstämme zum Klettern durch andere zu ersetzen, sondern besser anzuordnen und mit weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten zu ergänzen. Wichtig sei es, Naturmaterialien zu verwenden und damit eine naturnahe Gestaltung zu schaffen. Auch Erwachsene hätten Mitspracherecht und könnten ihre Gedanken einbringen. Welche Kosten genau auf die Stadt zukommen, das kann laut Moser aktuell nicht beziffert werden. „Da kann ich gar nichts dazu sagen. Unser Planungsteam sichtet gerade die Fotos von den gemachten Modellen der Kinder. Vieles soll später in Eigenleistung, also ehrenamtlich umgesetzt werden. Auch die Kinder dürfen dabei sein“, sagt Moser.

Dass an diesem Vormittag nur wenige Bürger gekommen sind, um sich an der Planungswerkstatt zu beteiligen und sich an den Schautafeln zu informieren und weitere Vorschläge einzubringen, bedauert Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG).

Besonders Anwohner vermisse der Stadtchef und beklagt das mangelnde Interesse. „Wir können hier zusammen gestalten“, lobt Funck die Möglichkeit, Kinder sowie Erwachsene miteinzubeziehen. Im nächsten Jahr soll der Mehrgenerationenspielplatz fertig sein.