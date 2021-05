In der Hundeschule „Sitz, Platz und mehr“ in Kirchheimbolanden sind die Türen trotz Corona geöffnet. Weniger Fellnasen sind es in den rund 30 Kursen pro Wochen laut Marion Fuchs nicht geworden. Die Trainerin und Inhaberin der Hundeschule schätzt, dass sich seit Beginn der Pandemie sogar rund 80 Hundebesitzer zusätzlich gemeldet haben.

Ob Mischling oder Rassehund, vom kleinen Chihuahua bis zum Rottweiler, jeder ist in der Hundeschule willkommen, die Fuchs 2009 eröffnet hat. Monty Roberts, der durch einen besonderen Umgang mit traumatisierten und schwierigen Pferden bekannt geworden ist, war für Fuchs ein Vorbild. Seine Arbeit mit Pferden hat Fuchs auf die Hunde übertragen: Den Hund ohne Leine lenken, nur über die Körpersprache.

In der gemeinnützigen Unternehmensgesellschaft zählt Fuchs rund 200 Hundebesitzer, die als Mitglied oder als Laufkundschaft zu den Kursen – von der Welpenschule bis zum Hundeführerschein, über Agility bis zum Longieren – kommen.

Übungen mit eigenen Hunden vormachen

Das ist während der Pandemie erlaubt, sofern bestimmte Hygienevorschriften eingehalten werden. So finden die Kurse ausschließlich im Freien statt, der Ein- und Ausgang sind mit einem Einbahnstraßensystem geregelt. „Die Hände müssen am Anfang desinfiziert werden“, sagt Fuchs, da die Hundebesitzer auch mal eine Pylone oder einen Ball anfassen. Neben der Anmelde- und Dokumentationspflicht hat sich die Kursdauer von einer Stunde auf 45 Minuten verkürzt. Um große Ansammlungen zu vermeiden, sei so genug Zeit zum Kommen und Gehen.

Eine Maskenpflicht gebe es auf dem Platz nicht. Die Teilnehmer würden allerdings den gesamten Platz in Anspruch nehmen und mehr als zwei Meter Abstand zueinander halten. Fuchs und ihre drei Mitarbeiter bringen bei den Erziehungskursen ihre eigenen Hunde mit, um Übungen zu zeigen. „Normal machen wir die Übungen mit den Kurshunden, dafür müssen wir nah an die Besitzer ran, um zum Beispiel die Leine zu übergeben“, erklärt die 56-Jährige. Nur in der Welpenstunde müsse manchmal eine Ausnahme gemacht werden, dann würden sie aber Masken tragen.

Nur in Kleingruppen und im Freien

Auch die Kurse haben sich Corona angepasst. Wegen des einzuhaltenden Abstands bietet Fuchs Kurse an wie zum Beispiel das Impulskontrolltraining. Dafür wird ein Spielzeug ins Gras gelegt, der Vierbeiner darf es erst holen, wenn vom Herrchen das Kommando „Okay“ kommt. „Bei dem Kurs kann der Trainer genug Abstand halten.“

Das Angebot zum Hometraining, bei dem die Ausbilder zu den Hunden ins Haus kommen, findet zurzeit nur im Freien statt. Außerhalb der Hundeschule wird im Freien nur Einzeltraining angeboten. Auf dem Platz trainiert Fuchs ausschließlich in kleinen Gruppen. Deshalb wird ein Kurs von zehn Personen aufgeteilt auf zwei Trainer. „So sind zusätzlich acht Kurse entstanden“, so Fuchs.

Nicht ungesehen Hund kaufen

Nicht nur die Vorschriften haben sich durch Corona verändert auch die Anzahl der Fellnasen in der Hundeschule ist enorm gestiegen. „In der Corona-Krise holen sich die Menschen mehr Hunde. Um nicht allein zu sein, oder als Beschäftigung für die Kinder.“ Darüber, was mit den Hunden passiert, wenn die Besitzer wieder arbeiten müssen, machten sich nur wenige Gedanken. Auch über die Auswahl des Hundes, ob er zur Familie passt oder ob diese den Ansprüchen des Hundes gerecht werden, werde wenig nachgedacht.

Der Hunde-Markt in Deutschland sei erschöpft. Verkäufer nutzen das Notgeschäft „Hund sucht dringend ein Zuhause“. Fuchs rät davon ab, Hunde unwissend und zu Wucherpreisen aus dem Ausland zu kaufen. „Die Hunde werden ungesehen gekauft, viele wissen nicht, ob der Hund zu ihnen passt oder familientauglich ist.“ Deshalb bietet die Hundeschule „Sitz, Platz und mehr“ auch Vorgespräche zum Hundekauf an.

Onlinekurse und Webinare

Seit dem ersten Lockdown bietet das Team zusätzlich kostenlose Onlinekurse für Mitglieder an. „Die Hundeschule hatte im Frühling 2020 acht Wochen geschlossen. Um unsere Mitglieder trotzdem trainieren zu können, haben wir uns überlegt, Videos aufzunehmen“, erklärt die zertifizierte Hundetrainerin und Problemhundetrainerin. „Das ist so gut angenommen worden, dass wir das auch nach Corona beibehalten wollen.“ Training, wie die Vorbereitung fürs alleine bleiben, Grenzen setzen und die Welpenausbildung stellt das Team ins Netz.

Auch Fuchs belegt verschiedene Webinare, denn: „Das Zusammenleben mit dem Hund entwickelt sich auch immer weiter.“ Für März ist schon die nächste Ausbildung „Doggi-Golf“ geplant. „Dabei müssen die Vierbeiner einen Ball durch einen Parcours schubsen.“

Zur Person

Mit ihrem Mann Günter, der die handwerklichen Tätigkeiten auf dem Hundeplatz übernimmt, lebt Fuchs mit vier Hunden zusammen: ihrem fünfjährigen Seelenhund Shadow, einem Border Collie, der vierjährigen Juma, einem Altdeutschen Hütehund, dem dreijährigen Border Collie Fly und dem elfjährigen Mylow, einem Spitzborder.

Zur Sache: Tipp von der Hundetrainerin für gelangweilte Hunde

Suchspiele im Haus oder im Garten, damit die Hundenase ausgelastet wird. Leckerchen oder ein Spielzeug können zum Beispiel in einer Klopapierrolle unter einem Sieb oder unter einem Stuhl versteckt werden. Das wichtigste für Fuchs ist, das Hund und Herrchen zusammen auf die Suche gehen.