Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Mai hat Friseurin Aleksandra Nikolic-Kreis in Rockenhausen ihren eigenen Salon eröffnet. Waschen, Schneiden, Föhnen – das Repertoire hört sich gewöhnlich an. Das Besondere aber: Die Kundinnen und Kunden kommen auf allen Vieren herein.

Im Hundesalon Calimero in Rockenhausen wartet Inhaberin Aleksandra Nikolic-Kreis auf ihre nächste Kundin. In ihren im Mai eröffneten Räumen in der Kreuznacher Straße 16 bereitet