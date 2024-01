Mit den Worten „Danke, dass ihr da seid. Das ist das Zeichen, das wir brauchen“, eröffnete der Kirchheimbolander Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) am Montagabend die Demonstration, zu der er und andere demokratischen Fraktionen und Vereinigungen aus Stadt und Kreis eingeladen hatten. Statt der vorher vermuteten 200 bis 300 Menschen waren spontanen Schätzungen nach 500 bis 600 Personen auf den Römerplatz in Kirchheimbolanden gekommen. „Die schweigende Mehrheit meldet sich zu Wort“, sagte Gustav Herzog (SPD) in seiner Rede. Auch Mitglieder der Grünen, der Freien Wähler, der FDP sowie der Friedenstage hielten Reden und ernteten teils tosenden Applaus von der Menge. „Wir müssen überall laut werden“, mahnte Lisett Stuppy (Grüne). Die Menschenmenge bestehend aus Alten, Jungen und Familien löste sich mit Ende der Kundgebung um etwa 18.20 Uhr friedlich auf. vogm