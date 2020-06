Interview: Fiffi hört nicht? Bello will nicht spuren? Was tun? Sara Kirdar kennt sich mit Hunden aus. Sie ist Übungsleiterin beim Hundesportverein Eisenberg-Kerzenheim und rät im Gespräch mit Julia Helwig: Wer einen Hund hat, muss seine Regeln durchsetzen können. Auch wenn’s schwer fällt.

Frau Kirdar, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Erziehung des Hundes zu beginnen?

Richtig ist es, wenn man möglichst im frühen Alter des Tieres anfängt. Somit lernt der Welpe, sich in der Familie und in seiner Umwelt zurechtzufinden. Natürlich kann man einem Welpen nicht den größten Gehorsam abverlangen. Aber er kann schon zeitig die Haushaltsregeln lernen und weiß dann, wie er sich verhalten muss und was erwünscht ist und was nicht.

Mit welchen Regeln sollten Frauchen oder Herrchen beginnen? Was muss der Hund als Erstes lernen?

Zunächst soll er seinen Namen kennen, um sich angesprochen zu fühlen. Der Name ist der Grundstein für jede Kommunikation. Während man ein Leckerli wirft, kann man den Namen rufen. Der Hund verknüpft den Namen mit einer schönen Erfahrung. Die Reihenfolge der Regeln im Anschluss ist von Tier zu Tier individuell. Der Hund soll auf jeden Fall lernen, an der Leine zu laufen und kommen, wenn man ihn ruft.

Ist es sinnvoll, eine Hundeschule zu besuchen oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?

Das ist auch alleine zu schaffen, allerdings braucht es dafür den Kontakt zu anderen Hunden im gleichen Alter oder zu älteren, gut sozialisierten Tieren. Der Hund lernt nämlich am Vorbild und schaut sich demnach auch Fehlverhalten ab. Deshalb müssen die anderen Hunde gut sozialisiert sein. Im Alltag ist es oft schwierig viele Begegnungen herzustellen, hier ist eine Hundeschule schon sinnvoll.

Gibt es auch Hunde, die sich nicht erziehen lassen?

Das gibt es eigentlich nicht, außer es ist medizinisch begründet. Jeder Hund hat sein eigenes Lerntempo und zeigt ein eigenes Lernverhalten. Es ist übrigens nie zu spät, um mit dem Lernen anzufangen.

Welche Hunderassen eignen sich für Anfänger?

Ich rate zu Rassen, die als Gesellschafts- und Begleithunde gelten. Sie dienen dem Hundebesitzer als Sozialpartner und sind dafür gezüchtet worden. Da gibt es einige wie beispielsweise Boston- oder Tibet-Terrier und Pudel. Wichtig ist, dass man sich im Vorfeld intensiv damit beschäftigt, auch über die speziellen Bedürfnisse informiert. Von überzüchteten Rassen, die körperlich deformiert sind, rate ich generell ab. Das ist nicht artgerecht.

Welche typischen Fehler werden bei der Erziehung häufig gemacht?

Ein Fehler ist es, für sich selbst keine festen Regeln festzulegen oder sich einfach nicht daran zu halten. Inkonsequenz ist ebenfalls häufig ein Problem.