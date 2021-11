Nach einem Fahrzeug, das einen Notruf angesetzt hat, fahndet derzeit die Polizei in Kirchheimbolanden. Ob sich tatsächlich jemand in einer Notlage befindet, oder der Notruf versehentlich abgesetzt wurde, das lässt sich aktuell noch nicht sagen. „Möglicherweise ist es ein Fehlalarm, aber wir sind in solchen Situationen vorsichtig“, so der Leiter der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Werner Schneider auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Es bestehe jedenfalls für die Bevölkerung keine Gefahr, versicherte er. Die Fahndung läuft im Augenblick noch weiter.