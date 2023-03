Zwei Wochenenden hatte die Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim frei. Die Herren bitten nun am Sonntag um 18 Uhr den TV Kirrweiler zum Spitzenspiel in der Bezirksliga. Bereits um 16 Uhr (Hans-Appel-Halle) sind die Pfalzligadamen am Ball, die aber kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt haben.

Auch wenn es in dieser Spielzeit für die „Nordpfälzer Wölfinnen“ überhaupt nicht läuft und sie mit 3:29 Zählern nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib haben, können sich die Zuschauer auf den Willen und die Moral der Spielerinnen verlassen. Am Sonntag empfangen sie mit den VTV Mundenheim eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte, die trotz zweier Niederlagen in den vergangenen beiden Spielen zu den Topteams der Pfalzliga gehören. „Wir werden auf jeden Fall wieder versuchen, unser Bestes zu geben und auch nicht den Kopf hängen zu lassen, wenn es schwierig werden könnte“, gibt sich Julia Geiger kämpferisch. Die Göllheimerin, die die Außenbahnen bearbeitet, ist seit vergangenem Jahr wieder eine aktive Wölfin. „Ich hatte schon bis zur B-Jugend hier gespielt und wegen der Ausbildung aufgehört“, erzählt die Kundenservice-Mitarbeiterin.

24-jährige Frohnatur

Trotz der schwierigen sportlichen Situation freut sie sich, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft weiter gut sei – auch ein Verdienst ihrer Persönlichkeit. „Ich versuche die Menschen um mich herum zum Lachen zu bringen und immer das Positive aus der Situation zu ziehen“, beschreibt sich die 24-Jährige. Die Pause habe die Mannschaft genutzt, um die Abwehr zu stärken, erklärt Geiger, die genau da auch ihr größtes Verbesserungspotential sieht. Auch wenn Geiger nicht als Spielerin in der Halle ist, verbringt sie einen großen Teil ihrer Freizeit auch dort. Sie ist nämlich Teil des Trainerteams der weiblichen A-Jugend, die in der Pfalzliga den vierten Platz belegt und am Samstag um 16 Uhr in Göllheim die wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf empfängt.

Zwei Aufstiegsplätze in die Verbandsliga sind in der Herren-Bezirksliga zu vergeben. Vier Mannschaften rechnen sich gute Chancen aus: die TG Waldsee II (18:8 Punkte) und die HSG Lingenfeld/Schwegenheim (18:10 Punkte) sowie eben die HR (21:9 Punkte) und der TV Kirrweiler (18:6 Punkte). Gewinnt die HR ist sie weiter voll im Aufstiegsrennen – verliert sie könnte der Rückstand auf Platz zwei auf bis zu drei Zähler anwachsen, während Kirrweiler beste Chancen auf einen der beiden begehrten Plätze hätte. Im Hinspiel zeigte die HR eine tolle Moral und holte in den letzten 14 Minuten noch einen Sieben-Tore-Rückstand auf. Am Ende teilten sich beide Teams mit einem 37:37 die Punkte. Die Gäste dürften mit einer breiten Brust nach Göllheim reisen, haben sie doch die vergangenen vier Spiele gewonnen.

Die Tipps

Experten-Tipp von Julia Geiger:

Damen: HR – VTV Mundenheim II 27:26

Herren: HR – TV Kirrweiler 38:36

RHEINPFALZ-Tipp:

Damen: HR – VTV Mundenheim II 20:25

Herren: HR – TV Kirrweiler 34:33