Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Saison fast zum Vergessen liegt hinter den Damen der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim. Durch viele Verletzungen und coronabedingte Ausfälle traten die „Nordpfälzer Wölfinnen“ so gut wie nie mit einem kompletten Kader an. Das Positive: Der Klassenerhalt in der Pfalzliga war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Björn Dinger, Trainer der HR, beschreibt die Saison 2021/22 als eine kuriose Runde. „Sie war deshalb kurios, weil wir nichts planen konnten. In der Vorbereitung wussten wir