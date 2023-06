Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pfalzliga-Damen der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim treten am Sonntag um 15.30 Uhr in Lambsheim gegen die gastgebende SG Lambsheim/Frankenthal an. Gegen das Schlusslicht soll ein Sieg her. Ungleich schwieriger dürfte die Aufgabe der Herren an selber Stelle um 17.30 Uhr werden – im Spitzenspiel treffen sie auf den A-Klasse-Tabellenführer.

19:3 Punkte hat die SG Lambsheim/Frankenthal als Spitzenreiter der A-Klasse bisher sammeln können und dabei erst einmal den Platz als Verlierer verlassen – und zwar im Hinspiel gegen die