Heiner Brand und Christian Biegler, zwei renommierte Handballtrainer, rufen gemeinsam zum „Comeback Together“ auf. Sie bieten mit der Initiative einen kostenlosen Service für interessierte Vereine an, wollen ein „neues Normal“ schaffen. Die Handballregion (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim macht mit.

„Kein Training und keine Spiele, stattdessen vermehrte Bewegungslosigkeit und zunehmender Mitgliederschwund in den Vereinen“, so beschrieb Michael Biegler, Ex-Trainer der deutschen Frauen-Auswahl und der Eulen Ludwigshafen, die Situation gegenüber „handball-world.news“. Das Projekt „Comeback Together“ will die Vereine unterstützen: „Die nicht einfache wirtschaftliche Sicherung der funktionierenden Handballverbände und -vereine in der Pandemie liegt der Initiative besonders am Herzen“, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb biete Bieglers Agentur einen bundesweiten und kostenfreien Service.

Schirmherr Heiner Brand

Dieser umfasst Trainingsmethoden, die den Corona-Anforderungen gerecht werden. Handballspezifische Bewegungen werden im Freien ins Training integriert und sollen auf das spätere Üben in der Halle vorbereiten. Heiner Brand, als Spieler und Trainer mit Deutschland Weltmeister, ist Schirmherr der Aktion.

Johannes Finck, Sportlicher Leiter der Nordpfälzer Wölfe und A-Lizenzinhaber erklärt: „Michael Biegler stellt den Nordpfälzer Wölfen von der E-Jugend bis zu den Aktiven mit seiner Agentur seine Ideen und Erfahrungen zur Verfügung. Mit Freude und Spaß sollen die Mannschaften fit werden für die kommenden Belastungen, wenn es hoffentlich bald wieder um Wettkampfhandball geht.“

„Der Körper braucht jetzt ein gezieltes Training“

Während bei der HR im bisherigen Onlinetraining meist Stabilitäts- und Kraftübungen im Vordergrund standen, wird es nun darum gehen, die Muskulatur und das gesamte Belastungssystem auf die handballtypischen Bewegungen vorzubereiten. Für die Wölfe ist dies ein weiterer Schritt zurück ins „neue Normal“.

„Der Körper braucht jetzt ein gezieltes Training, um Schäden zu verhindern“, betont Finck und freut sich über die hervorragenden Trainingsbedingungen im Freien bei der HR mit Stadion, Handballfeld, dem Wald in Nähe der Sportstätten.