Am Sonntag treffen die Herren der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim auf das nächste ambitionierte Team. Anpfiff gegen die MSG Iggelheim/Meckenheim ist um 18 Uhr in der Hans-Appel-Halle in Göllheim.

Auch für die „Nordpfälzer Wölfe“ ist es das letzte Spiel im Oktober, bevor es für die HR-Handballer in eine dreiwöchige Pause