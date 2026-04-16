Mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Worms beschließt die HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim am Sonntag planmäßig die Spielzeit 2025/26.

Ob es aber auch wirklich die letzte Partie sein wird, ist noch fraglich. Los geht es am Sonntag um 17 Uhr in der Wormser Nikolaus-Dörr-Halle.

Seit der Niederlage gegen Saulheim am vergangenen Sonntag steht fest: Die „Nordpfälzer Wölfe“ beenden die Runde in der Verbandsliga auf dem sechsten Platz und qualifizieren sich dadurch auch nicht direkt für die Verbandsliga in der Saison 2026/27. Ob eventuell durch den Rückzug von Saulheim noch ein Platz frei wird, entscheidet sich erst im Mai, wenn die Platzierungen in den höheren Ligen feststehen. In diesem Fall stünde dann noch ein Entscheidungsspiel gegen den Sechsten der anderen Verbandsligastaffel, den TV Offenbach II, auf dem Programm.

Feil: „Es hat bei mir wieder in den Fingern gejuckt“

Das ist aber noch Zukunftsmusik. Zunächst hat die HR das Spiel in Worms vor der Brust – just gegen den Verein, für den Christian Feil lange gespielt hat. Eigentlich hat der 39-Jährige seine Handballschuhe in Worms vor ein paar Jahren schon an den Nagel gehängt. „Mein kleiner Sohn zeigt gerade Interesse für Handball. Wir haben uns ein paar Spiele bei der HR angeschaut, und schon hat es bei mir wieder in den Fingern gejuckt“, berichtet der Rheinhesse, der seit vier Jahren in Eisenberg lebt. Nach ein paar Spielen in der zweiten Mannschaft gab er am letzten Sonntag sein Debüt in der Verbandsliga.

„Nach dieser Leistung waren alle sehr enttäuscht. Wir müssen aber jetzt versuchen, die Niederlage aus den Knochen zu bekommen und die Energie und das Potenzial, das in allen steckt, wieder gemeinsam auf die Platte zu bekommen“, richtet der IT-Systemadministrator, der bereits mit vier Jahren anfing, Handball zu spielen, den Blick nach vorne.

In Worms: Vor der „Ersten“ spielt die „Zweite“

Unterstützen möchte er seine neuen Mitspieler, die „super Jungs und auch sehr talentiert“ seien, mit seiner Erfahrung und seiner Abwehrstärke. Dass das nach einigen Jahren Pause noch nicht über einen längeren Zeitraum geht, ist selbstredend. „An meiner Fitness muss ich natürlich noch arbeiten“, meint der Neu-Wolf, der im Rückraum eingesetzt wird, früher aber auch schon auf den Außenpositionen gespielt hat. Menschlich fühlt sich Christian Feil auf alle Fälle schon einmal wohl: „Als 'alter Mann' wurde ich super aufgenommen und gut integriert. Ich habe mich sofort willkommen gefühlt“, betont der Rheinhesse in der Pfalz.

Direkt vor dem Spiel der HR tritt auch die zweite Herrenmannschaft zum Saisonabschluss in Worms an. Gegen die zweite Mannschaft der Gastgeber geht es darum, mit einem Sieg den dritten Platz in der Bezirksliga zu verteidigen. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr.