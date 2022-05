Das letzte Saisonspiel der Damen der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim endet mit der zu erwartenden Niederlage beim ungeschlagenen Meister der Pfalzliga, TSG Haßloch. Beim 16:34 (6:18) hatte die HR nicht den Hauch einer Chance.

Auch die „Nordpfälzer Wölfinnen“ waren für die Ausnahmemannschaft der Pfalzliga keine Stolpersteine, sodass Haßloch die Saison mit 44:0 Punkten beenden konnte. Schon nach wenigen Minuten war klar, dass das Spiel kein gutes Ende für die HR nehmen würde. Nach 15 gespielten Minuten lagen die Nordpfälzerinnen bereits mit 2:10 hinten. „Haßloch war sehr schnell, sehr ballsicher und in der Abwehr bärenstark“, analysierte Co-Trainer Matthias Griebe, der den verhinderten Coach Björn Dinger vertrat.

Aus dem Rückraum wollte den „Wölfinnen“ gar nichts gelingen. Immer wieder bissen sie sich in der TSG-Defensive fest. Der ein oder andere technische Fehler ermöglichte den Gastgeberinnen schnelle Gegenstoßtore. Zur Pause lag die HR 6:18 hinten. „Wir haben in der Halbzeit besprochen, dass wir noch einmal 30 Minuten lang alles geben wollen und die Niederlage in einem erträglichen Rahmen halten wollen“, verriet Griebe.

Tatsächlich zeigten die „Wölfinnen“ tolle Moral. Gestützt auf ein starkes Torhüter-Duo um Veronika Koll und Nadine Wolf ging die zweite Hälfte nur mit 10:16 verloren. Hätte der ein oder andere Pfosten- oder Lattentreffer noch den Weg ins Tor gefunden, wäre die zweite Halbzeit noch etwas erfreulicher ausgefallen. „Wir haben uns da als Team präsentiert und nicht aufgegeben. Darauf können wir stolz sein“, meinte Matthias Griebe. Mit 15:29 Punkten beendet die HR die Saison auf dem neunten Platz.

So spielten sie

HR-Damen: Koll, Wolf; Herrmann 7, Setzer 4. Müller 3, Peter 1, Maren Ebel 1, Hasel, Geiger, Hanna Schwarz, Kern, Lara Schwarz, Doppler.