Seit geraumer Zeit hat die Gaststätte Bischoff beim Winnweilerer Bahnhof einen neuen Betreiber. Siegfried Herbst hat dem Lokal nicht nur einen neuen (zusätzlichen) Namen verpasst, sondern ist auch weit herumgekommen. Diese Erfahrung möchte er in der Nordpfalz einbringen.

Schon an der Außenfassade ist zu erkennen, dass sich in dem Gebäude in den vergangenen Monaten etwas getan hat: Die bisherige Bezeichnung Hotel Bischoff wird ergänzt durch den Schriftzug „Restaurant Idyll“. Den Namen hat Herbst von seiner letzten Wirkungsstätte mitgebracht.

Seit über 40 Jahren ist der gebürtige Frankenthaler bereits im gastronomischen Bereich tätig. Mit den verschiedensten Küchenmeistern habe er zusammen am Herd gestanden und sich dabei vielfältige Kenntnisse angeeignet. Nicht zuletzt während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten: Von 2003 bis 2018 habe er dort ein Lokal für pfälzische Spezialitäten betrieben. Nach seiner Rückkehr hat Herbst das Restaurant „Idyll“ in Kaiserslautern-Eselsfürth übernommen. Weil der dortige Eigentümer die Räumlichkeiten aber anderweitig nutzen wollte, sei das Pachtverhältnis ausgelaufen.

Zufällig Schild „Pächter gesucht“ entdeckt

Nun will er sein Können in der Nordpfalz unter Beweis stellen. „Nach mehr als 40 Jahren kommt man von dieser Branche nicht mehr los“, sagt Herbst. Zufällig sei er in Winnweiler unterwegs gewesen und dabei auf das Schild aufmerksam geworden, wonach ein Pächter für den gastronomischen Bereich gesucht werde. Ohne zu zögern habe er sich auf den Weg zum Eigentümer gemacht – schnell sei man sich einig geworden.

Der neue Pächter steht selbst in der Küche. Sein Ziel ist es, eine gut bürgerliche Küche mit leicht gehobenem Niveau anzubieten. Die Gerichte auf der Speisekarte reichen von Schnitzel über Schweinefilet, Lachs und Zander bis hin zu Entenbrust, Hirschrücken und argentinischen Rumpsteaks. „Wir sind zwar ein Restaurant, aber Biertrinker sind auch willkommen“, betont der Wirt.

In den hellen, freundlich dekorierten Räumen sollen sich die Gäste wohlfühlen – ob im Bistro, im Kaminzimmer oder bei entsprechender Jahreszeit im Biergarten. Ein Nebenzimmer für private Feiern oder Veranstaltungen steht zur Verfügung.

Info

Das „Restaurant Idyll“ ist mittwochs bis samstags von 17 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 21.30 Uhr geöffnet.