Ohne Hornissen würde unsere Natur und damit auch wir Menschen ziemlich leiden. Obwohl die Tiere wichtige Aufgaben erfüllen, eines ihrer Nester wollen die wenigsten in der Nähe ihrer Wohnung haben. Doch ihre Umsiedlung ist aufwendig und nervenaufreibend. Denn Hornissen stehen unter strengem Natur- und Artenschutz. Wer sich allerdings selbstständig an einem Nest zu schaffen macht, der riskiert empfindliche Strafen: Bis zu 5000 Euro kann es laut Bußgeldkatalog in Rheinland-Pfalz kosten, wenn sich jemand dabei erwischen lässt, wie er die Ruhe- und Brutstätte der schwarz-gelben Riesen beschädigt oder die Tiere tötet. Stattdessen gibt es andere, friedvollere Wege, Hornissen umzusiedeln. Welche Schritte dafür gegangen werden müssen, lesen Sie in unserer ausführlichen Reportage.