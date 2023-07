In Winnweiler hat sich eine Bürgerinitiative (BI) gegründet. Sie will etwas gegen die Hochwassersituation im Bereich „An den Hopfengärten“ unternehmen. Besonderer Kritikpunkt: der geplante Bau des Seniorenheims auf den Fischerhüttwiesen. In der Gemeinde gebe es jedoch ganz andere Hochwasser-„Hotspots“, sagt Ortsbürgermeister Rudolf Jacob.

