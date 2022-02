Abba sind wieder da, und zwar nicht nur in London. Am Samstag, 19. März, findet eine „Tribute-Nacht“ mit Hits des legendären Quartetts in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden statt.

Die erfolgreiche Reihe der „Tribute“-Veranstaltungen, mit der schon Acts wie „Still Collins“, „Bosstime“ oder „We rock Queen“ die Pfalz zum Beben brachten, musste coronabedingt ein lang Jahr pausieren. Jetzt kündigt Veranstalter Timo Holstein ein „echtes Highlight“ an. Nach einem bereits einige Jahre zurückliegenden Gastspiel schaut die Formation „Abba-Fever“ noch einmal zur Stippvisite vorbei.

Laut Ankündigung kehrt damit „die sicher erfolgreichste Tribute-Band Europas“ zu ihren pfälzischen Fans zurück. Authentisch, packend und ausgestattet mit jeder Menge Spielwitz und Energie - so will die aus Hamburg stammende Formation zur „musikalischen Reise durch die größten Hits der schwedischen Kultgruppe“ starten. „Passender könnte ein Gastspiel nicht sein“, sagt Holstein. „Denn im November des Vorjahrs erschien nach genau 40 Jahren das neue Studioalbum der ,Fab Four’ aus Schweden.“

Die sieben Mitglieder von „Abba-Fever“ begeben sich gemeinsam mit dem Publikum auf eine Reise in die schillernd bunte Welt der 1970er Jahre - und entfalten laut Ankündigung eine Mischung aus „Können und Kreativität“. Die Produktion zeichne sich durch eine ideenreiche Interpretation in Verbindung „mit den einzigartigen Stimmen der beiden Sängerinnen“ aus: „Bei dieser Show verschmelzen die Generationen zu einer großen Familie und so verwundert es nicht, dass sich die Musiker selbst auch als Familie sehen.“

Anders als in den Vorjahren findet das Konzert - Beginn 20 Uhr, Einlass eine Stunde vorher - ausnahmsweise mit Bestuhlung statt.

Info

Eintrittskarten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es gelten die aktuellen Corona-Vorgaben. Infos auf den Internetseiten www.eigenartevents.com und www.holstein-kuppel.de.