Vor allem Gesundheit und Zufriedenheit, das wünschte Biedesheims Bürgermeister Holger Pradella beim Neujahrsempfang im Bürgerhaus. Außerdem gab der 70-jährige Ortschef bekannt, dass er sein Amt am 31. Januar vorzeitig niederlegen werde.

Pradella geht aus persönlichen Gründen, wie er sagt: Die vergangenen beiden Jahre hätten ihm viel abverlangt. „Aber es war auch eine sehr schöne Zeit. Ich hoffe ein paar Spuren hinterlassen zu haben.“ Für die Menschheit sei es nun ganz generell an der Zeit, aufzuwachen. Es müssten Dinge getan werden, die eigentlich schon immer hätten auf dem Plan stehen müssen – wie Energiesparen oder beim Einkaufen nur das zu besorgen, was auch wirklich gebraucht wird. Pradella gab zu verstehen, nie wolle er sich damit abfinden, dass Krieg herrsche. Das schließlich sei schrecklich und grausam.

In Biedesheim werde man seiner Aufgabe mit vereinten Kräften gerecht. Man nehme Flüchtlinge auf und übernehme Verantwortung für Politik und Wirtschaft. „Ich erwarte und messe unsere Parteien daran, dass sie uns ehrlich informieren. Ich glaube, wir Bürger können mit Wahrheit umgehen“, so das Gemeinde-Oberhaupt.

Wichtige Themen auf der Agenda

Wichtige Themen gelte es auch in diesem Jahr weiter voranzustoßen. Wie etwa die Ortsentwicklung und die Steigerung des Wohnraumangebots: „Unser geplantes Neubaugebiet ,Ober dem Biengarten’ steht noch ganz am Anfang“, so Pradella weiter. Erschließungskosten werden teurer, Bauwillige weniger. Trotzdem halte man an der Vision fest. Geduld sei hier der Schlüssel.

Und auch wenn die Infastruktur, die Gastronomie und Landwirtschaft weiter zurückgingen, will man sich in Biedesheim nicht entfremden. Orte der Gemeinschaft und Begegnung gelte es zu pflegen. Der Rathauschef betonte daher die Neugestaltung des Spielplatzes „Im Bangert“, das geplante Aufstellen eines Basketballkorbs beim ehemaligen Skaterplatz, den Ausbau der Mobilfunkversorgung, um Wohn- und Arbeitssituation atraktiver zu machen sowie die Relevanz von Veranstaltungen wie etwa den Seniorennachmittagen, Stammtischen, Frühschoppen und Kochkursen der Landfrauen. Die Kolpingkapelle werde zum Frühjahrskonzert spielen, das Lachfestival soll wieder im September stattfinden, außerdem die Kerwe und ein Hobbymarkt. Es dürfe also weiterhin stolz machen, ein Biedesheimer zu sein.

Große Liste an Geehrten

Danach durfte Franz-Holger Pradella Menschen für ihr Engagement in der Gemeinde ehren. „Wir freuen uns, unseren Bürgern in Ottersheim und Biedesheim einen Kindergarten anbieten zu können, der den Erfordernissen der Zeit entspricht. Pradella dankte in diesem Zug dem KiGa-Team, stellvertretend dafür Rüdiger Kragl und Christine Blum-Rettig. Außerdem dem Elternausschuss und dem Kindergartenbeirat. Für die Freiwillige Feuerwehr wurden Danny Kesberger, Peter Schindler, Christian Ottmann, Dirk Kessler, Florian Eckert und Björn Sobott ausgezeichnet. Außerdem die Aktiven des Sportvereins FC Biedesheim Sven Anspach und Steffen Brosch für die Ausrichtung von Kerwen und Fußballspielen. Die Landfrauen Helga Eymann und Helga Brosch wurden für Kochkurse und die Neujahrswanderung geehrt, die Hexen Dieter und Elfriede Singer, Pia Sobott sowie Karin und Doris Brack für den Karneval-Kampagnenstart im November, für Altweiberfastnacht und Stabaus. Das Rumpsteakessen ist hingegen dem Männerkochclub und allen voran Hans-Werner Barbik zu verdanken, die Kerwe im Allgemeinen den Kerweborsch und -mädels. Die bereits angekündigten Seniorennachmittage werden von Anita Olczak und Hilde Diehl organisiert. Conny und Mario Ködel stellen den Maibaum.

Im Gemeindegebiet würden außerdem Gerhard und Björn Sobott sowie Armin Wendel helfen, das Lachfestival werde von Stefan Beyer organisiert und das Kinderkino, das aber künftig nicht mehr angeboten wird, oblag Ellen Stössel. „Ein herzliches Danke für die ganzjährige und tatkräftige Unterstützung an die Mitarbeiter der VG Göllheim und Bürgermeister Steffen Antweiler“, so Holger Pradella.