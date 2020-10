Wer Wasser braucht, dreht den Wasserhahn auf und wird bedient. Zuverlässig Tag und Nacht. Bei vielem, was so selbstverständlich ist, wird kaum gefragt, was alles dahintersteckt, um das möglich zu machen. Ein Blick hinter die Kulissen – bei der WVR wie bei anderen Wasserwerken – kann einen Besucher nicht unbeeindruckt lassen. Der Aufwand ist einfach enorm, im Sichtbaren im Wasserwerk, im Unsichtbaren, also dem, was an Leitungen und Förderanlagen im Boden liegt – und im Aufwand für die Zukunftsvorsorge, die beim Klimawandel wie beim Bevölkerungszuwachs dauerhaft vor großen Herausforderungen steht. Die architektonischen Schätze mit ihrem Jugendstilzauber, mit denen die WVR in Guntersblum aus ihrer Gründungszeit prunken kann, erhalten da eine symbolische Bedeutung. Sie unterstreichen den hohen Wert dessen, was hier für die Allgemeinheit geleistet wird.