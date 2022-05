Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einer Garage in Katzenbach am Donnerstagmorgen zu einem Brand. Gegen 7.30 Uhr bemerkte ein Nachbar, dass Rauch aus einer Garage drang und verständigte Eigentümer und Feuerwehr. Diese brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, weil in der Garage ein Rasentraktor, ein Motorrasenmäher sowie diverse Werkzeuge und Baumaterialien abgestellt waren. Was den Brand auslöste, ist noch nicht geklärt.