Der TuS Steinbach muss in der Verbandsliga weiter zittern. Gegen Hohenecken setzt es eine Heimniederlage. Steinbach findet kein Mittel, für Hohenecken sieht es gut aus.

Fußball-Verbandsligist TuS Steinbach konnte nach dem letztwöchigen Auswärtssieg in Bretzenheim am Sonntagnachmittag im ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen den TuS Hohenecken nicht nachlegen. Das Team von Spielertrainer Daniel Ghoul verlor die Partie vor 183 Zuschauern auf dem heimischen Rasenplatz mit 0:2 (0:1) und muss weiter gehörig zittern. Am Montagabend könnte der TuS, der bei zwölf Punkten steht, wieder auf den letzten Tabellenplatz rutschen, wenn das derzeitige Schlusslicht VfB Bodenheim sein Heimspiel gegen den SV Alemannia Waldalgesheim gewinnt.

Die gute Nachricht für TuS-Spielercoach Ghoul und seine Mannschaft an diesem Spieltag: Die andere Konkurrenz der Steinbacher konnte auch nicht punkten. Der Rückstand der Donnersberger auf den Tabellenzwölften TSG Bretzenheim (19 Zähler) beträgt somit weiter sieben Punkte. Noch ist der Ligaverbleib möglich.

Hohenecken hat acht Punkte auf Abstiegsränge

Beim TuS Hohenecken sieht es unterdessen sehr gut aus. Der Aufsteiger hat mit dem Sieg am Sonntagnachmittag in seinen letzten vier Spielen nicht verloren und dabei acht Punkte eingefahren. Trainer Henrik Weisenborn war natürlich hoch zufrieden nach dem Auswärtsdreier und lobte vor allem das Engagement und die stabile Verteidigung seiner Mannschaft. „Wir haben gut begonnen, das Tor war natürlich sehr wichtig“, sagte Weisenborn. In der Tabelle liegt der TuS Hohenecken mit 26 Punkten nun auf dem siebten Tabellenrang und hat mit acht Zählern Vorsprung auf den Liga-13. FK Pirmasens II schon ein gutes Polster. Der Ligaverbleib ist für den Neuling in Reichweite.

„Das ist wieder sehr ernüchternd nach dem vergangenen Wochenende“, befand der Steinbacher Spielertrainer nach der Heimniederlage. Daniel Ghoul sagte: „Im Gegensatz zum Spiel gegen Bretzenheim haben wir diesmal alles vermissen lassen, was man benötigt, um im Kampf um den Ligaverbleib zu bestehen. Die ersten 15 Minuten haben wir komplett verschlafen.“ Letztlich war es diese Phase, die dann auch spielentscheidend war. Der TuS Hohenecken wirkte zu Beginn wacher und auch entschlossener. „In Sachen Intensität hat und Hohenecken am Anfang des Spiels klar den Schneid abgekauft. Sie sind auch ganz verdient in Führung gegangen“, stellte Ghoul fest.

Steinbach bei Einwurf nicht auf der Höhe

Nach einem Einwurf der Lauterer war die Steinbacher Defensive nicht auf der Höhe. Alex Tuttobene hatte in guter Position viel zu viel Platz. Der Hohenecker legte sich den Ball zurecht und zirkelte das Spielgerät unhaltbar für den Steinbacher Keeper Klaus Siebecker ins gegnerische Tor. Ein sehr schöner Treffer. „So was darf halt nicht passieren“, sagte Steinbach-Coach Daniel Ghoul.

In der Folge kamen die Steinbacher besser ins Spiel und übernahmen auch die Kontrolle. Der TuS Hohenecken machte nach der frühen Führung offensiv nur noch ziemlich wenig, schaltete frühzeitig in den Verwaltungsmodus. Doch die Heimelf machte nichts aus den Vorteilen, erspielte sich keine wirklich klare Torchance. „Wir hatten viel mehr Ballbesitz nach dem Gegentreffer, schaffen es aber nicht, uns etwas Zwingendes zu erarbeiten. Wie haben es auch nicht geschafft, uns mit langen Bällen ins Spiel zu bringen“, ärgerte sich Spielertrainer Daniel Ghoul.

Rote Karte macht es Hausherren noch schwerer

Im zweiten Durchgang war es das gleiche Bild. Die Steinbacher versuchten verzweifelt, Lösungen zu finden, um die Defensive des TuS Hohenecken in Schwierigkeiten zu bringen. Aber es sprang nichts wirklich Gutes dabei heraus. In der 71. Minute sah dann auch noch der Steinbacher Lorenzo Arturo Hernandez die Rote Karte. „Er hat zuerst aus unserer Sicht den Ball gespielt, ist aber schon mit offener Sohle in den Gegenspieler hineingesprungen. Dennoch: Das war eine harte Entscheidung“, befand Daniel Ghoul. In Unterzahl wurde es dann natürlich noch schwerer für die Platzherren. Hohenecken machte es clever und fünf Minuten vor dem Spielende setzten die Gäste den entscheidenden Treffer: Lukas Kallenbach erzielte nach einem Eckball das 2:0 (85.). Der Widerstand der Steinbacher war gebrochen.

Nach der Partie wurde Daniel Ghoul im Abschlusskreis seiner Mannschaft auch etwas lauter. „Vielleicht ist es auch wirklich die Qualität bei uns. Wenn man so oft sagt, dass man nah dran war, aber wieder ohne Punkte dasteht, liegt es wohl auch da dran“, betonte ein ernüchterter Steinbacher Spielertrainer nach der Niederlage.