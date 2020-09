Am Samstag fanden zwischen 10 und 18 Uhr Motorradkontrollen in Kirchheimbolanden statt. Wie die Polizei mitteilt, müssen als Ergebnis der Kontrolle zwei Fahrer mit einem hohen Bußgeld rechnen, da die Betriebserlaubnis an ihren Motorrädern erloschen war. Zudem seien verkehrserzieherische Gespräche mit ihnen geführt worden. Die Kontrollen fanden im Rahmen der europaweiten Aktion „Roadpol Safety Days“ statt. Weitere Infos zu dieser Aktion gibt es im Internet unter www.roadpolsafetydays.eu.