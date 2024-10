„Leckeres vom Land an jedem Stand“ – so lautete das Motto des diesjährigen Zellertaler Hofladentages, der am Sonntag bereits zum 20. Mal stattfand. Und in der Tat: An den acht Standorten im schönen Ortskern von Wachenheim gab es eine feine, aber gar nicht kleine Auswahl an regionalen Spezialitäten und Köstlichkeiten. Zum Beispiel selbstgemachte und mit regionalen Zutaten hergestellte Marmeladen, Plätzchen und Pesto, Olivenöle und Honig, Gebäck, Gewürze und Dips. Die Besucher, die ab 11 Uhr zahlreich durch die Gassen und in die Höfe schlenderten, konnten fast überall die Leckereien probieren. Mit vertreten waren unter anderem auch die Pfälzer Dampfnudel-Manufaktur aus Ludwigshafen Oggersheim, der Foodtruck Klein Kebabheim und die Bäckerei Schmitt aus Dreisen. Beim Lorscher Tabakverein wurden Zigarren frisch gerollt; anderswo lockten handgefertigte Seifen und Bienenwachskerzen. Und nicht zu vergessen: die zahlreichen Weinstände der Winzer aus der Region sowie Probiermöglichkeiten für Gin. Organisiert hatte den Hofladentag eine Initiative von „ Zellertal aktiv“.