Seit Anfang 2000 unterhält die Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung „nebenbei“ noch einen eigenen Hofladen. Die Kunden wissen die Transparenz bezüglich der Herkunft der Produkte zu schätzen. Für Freitag lädt das Hofgut wieder zu einem Aktionstag mit besonderen Angeboten ein.

Wenn man sich als Lehr- und Versuchsanstalt intensiv mit Landwirtschaft beschäftigt, 150 Milchkühe, 40 Sauen und 120 Mutterschafe – jeweils mit Nachzucht – hält, dann ist es naheliegend, auch noch einen Hofladen zu betreiben. Seit Anfang 2000 kann man auf dem Hofgut Neumühle bei Münchweiler regionale Produkte im Lädchen einkaufen.

Die Angebotspalette ist seither stetig gewachsen. „Die Kundschaft liebt das ganze Sortiment“, erklärt Heike Windhaber aus Hochspeyer, die im Verkauf tätig ist. „Und die Leute wollen wissen, wo das Fleisch herkommt.“ Gerade in Zeiten zunehmenden Interesses am Tierwohl in der Lebensmittelproduktion kann das Hofgut diesbezüglich punkten. Fleisch und Wurst – immer zu bestimmten Aktionstagen erhältlich – stammen von den Lehrwerkstätten aus artgerechter Haltung mit nachgewiesener Herkunft.

Jedes Tier hat einen Namen

„Alle unsere Tiere tragen Namen“, berichtet Christian Koch, der die Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung in Trägerschaft des Bezirksverbands Pfalz leitet. Er demonstriert damit die Wertschätzung gegenüber den Tieren, die auf der Neumühle eine zweifache Mission erfüllen. „Unsere Tiere dienen vor allem als Objekt für die Ausbildung, und anschließend werden sie dann verwertet.“ Koch legt viel Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Außerdem erfülle die Einrichtung einen Bildungsauftrag. So können interessierte Kunden beispielsweise die Tiere in ihren Ställen besichtigen.

Der ausgebildete Landwirt und Diplom-Agraringenieur möchte das Bewusstsein der Verbraucher dafür wecken, wie viel Arbeit und Wissen hinter der Produktion hochwertiger tierischer Lebensmittel steckt. Vor allem Kinder und Jugendliche hätten den Bezug dazu verloren, wo etwa ein Schnitzel herkommt. Nebst der Hauptaufgabe mit den vielfältigen Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung für Berufsschüler, Landwirte, Tierärzte, Tierhalter und Pädagogen biete die Lehr- und Versuchsanstalt auch Projektwochen für Kitas und Schulen an.

Thema Schaf ist allgegenwärtig

Für die Unterbringung der Azubis und Teilnehmer der Seminare steht auf dem Gelände ein Internat mit mehreren Zimmern zur Verfügung. Die dortige Kantine bedient mit ihrer Küche auch das Lädchen: mit hausgemachten Keksen, Glanrind-Bolognese, Brotaufstrichen, Rindergulasch und Kartoffelsuppe im Glas, um nur einige Spezialitäten zu nennen. Was nicht selbst hergestellt wird, bezieht der Hofladen aus der Region. Im dauerhaften Sortiment befinden sich neben Essigen, Ölen und Honig auch Kaffee aus einer Trippstadter Rösterei, Eier und Nudeln aus Rathskirchen, Bio-Landwein aus Landau und Eis einer Manufaktur aus Wartenberg-Rohrbach.

Das Thema Schaf ist ebenfalls allgegenwärtig. Gegerbte Felle aus eigener Zucht, Schafmilchseife und Schafwollpellets – ein natürlicher Langzeitdünger – füllen die Regale in dem hellen, gut sortierten Raum. Verkäuferin Windhaber freut es, dass immer mehr kleine, nachhaltige Betriebe im nahen Umkreis Direktvermarktung anbieten. „Gerade freitags kann man hier richtig gut shoppen. Der Biobauernhof Hahnerhof, ,Fräulein Lenz’ mit ihrem Biogemüse und wir mit der Neumühle liegen nur wenige Minuten entfernt nebeneinander. Das ist schon eine richtige Einkaufsmeile“, sagt sie schmunzelnd.

Derweil verweist Verwaltungsangestellte Hannelore Theobald auf den nächsten Aktionstag am kommenden Freitag, 5. Mai. Dann können Besucher von 13 bis 17.30 Uhr im Hofladen stöbern und Produkte verkosten. Zusätzlich gibt es einen Vortrag über Kaffee und dessen Anbau. Wer möchte, kann sich währenddessen auch als Stammzellenspender für Leukämiekranke typisieren lassen.

Info

Aktionstage und sonstige Informationen zum Hofladen gibt es im Internet unter www.hofgut-neumuehle.de.