Seit Mai ist die Tür zu dem acht Quadratmeter großen Hofladen Klag in der Hauptstraße 47 in Ilbesheim geöffnet. Darin reihen sich in einem alten Holzschrank Kartoffeln, Nudeln und Eier aneinander. Kühl gelagert ist Wurst aus der Region. In den gegenüber stehenden Weinkisten finden Kunden Zwiebeln, Dosenwurst, Honig und Tomatensoße, liebevoll dekoriert mit kleinen Kartoffelherzen.

Mit den Erdbeeren und den Kartoffeln aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb von Heide Forrer und Julian Klag fing alles an. „Ich wollte es probieren und es hat sich gelohnt“, erzählt Forrer. Mit ihrem Mann Julian Klag renovierte sie den Hofladen von Grund auf. „Der Raum stand leer. Wir wollten ihn schon abreißen.“

Nach und nach kamen Zwetschgen, Mirabellen, Spargel, Äpfel, Tomaten und Grillfleisch zu dem Angebot hinzu. Bezahlt gemacht habe sich auch die Erdbeere-, Quitten- und Mirabellenmarmelade. Von der Sommersaison sei schon alles verkauft. Aktuell gibt es auch Kartoffeln und Zwiebeln aus dem eigenen Landwirtschaftsbetrieb. Julian Klag baut im eigenen Betrieb weiterhin Getreide und Zuckerrüben an.

Sechs Wochen im Jahr gibt es Erdbeeren „und die gehen besonders gut.“ Auch die Kartoffeln und Spargel würden sehr gut angenommen werden.

Selbstbedienung auf Vertrauensbasis

Aus dem Kühlschrank können sich die Kunden mit Wurst versorgen „und ab April gibt es auch wieder Steaks und Bratwürstchen zum Grillen.“ Chinakohl gibt es als Salatersatz. Tomaten, Gurken und Paprika sind wie das restliche Gemüse ohne chemischen Pflanzenschutz. Die Eier aus einer mobilen Freilandhaltung kauft Forrer wie alle anderen Produkte aus der Region.

Im Hofladen ist Selbstbedienung. „Der Verkauf geht auf Vertrauensbasis.“ Entweder bezahlt man Bar oder mit Paypal. „Das Bargeld können die Kunden in eine Kasse einwerfen.“ Aus der Wechselgeldschale können sie sich das passende Kleingeld herausnehmen.

Der Hofladen hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Von morgens um neun Uhr bis abends um 19 Uhr. Im Sommer habe der Hofladen auch mal früher und länger geöffnet. „Wenn der Aufsteller auf der Straße steht ist auch offen“, sagt Forrer.

Im Gästebuch herrscht Zufriedenheit

Die Kunden kommen direkt aus Ilbesheim und von den umliegenden Ortschaften. „Am Wochenende, vor allem sonntags morgens, kaufen Kunden viele Eier fürs Frühstück.“ Vor allem für ältere Menschen ohne Auto sei das Angebot des Hofladens sehr gut. Forrer glaubt, dass die Kunden den Hofladen unter anderem deshalb gut finden, weil sie schnell und unkompliziert einkaufen können .

Auch die neunjährige Tochter Clara trägt ihren Teil zum Hofladen bei. Sie bastelt Ketten und malt Bilder die dann ebenfalls zum Verkauf angeboten werden.

„Wir haben auch ein Gästebuch im Hofladen.“ Darin hätten sich zum Beispiel Kunden verewigt die bei einer Durchreise nach München im Hofladen einkauften. „Das kommt gut an, viele schreiben das sie das Angebot sehr gut finden.“

Info

Der Hofladen hat täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, von 9 bis 19 Uhr geöffnet und ist in den sozialen Medien zu finden.

