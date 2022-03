„Aus Liebe zu den Kühen“ haben Ann-Cathrin und Timo Enders 2017 einen Landwirtschaftsbetrieb angemeldet. Doch die Tiere – darunter auch Hühner und Schafe – standen zunächst in einem provisorischen Stall auf dem Wackenbornerhof. Bis vor zwei Jahren: Da hat das Paar einen Bauernhof in Höringen gekauft, im Vorjahr einen Hofladen eröffnet. Mit einem besonderen Konzept – das auf Vertrauen fußt.

Der Umzug vom Wackenbornerhof nach Höringen mit dem Kauf des Bauernhofes vor drei Jahren markierte für Ann-Cathrin Enders ein entscheidendes Datum: „Jetzt bauen wir uns endlich einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb auf“, freute sich die 32-Jährige, die heute zusammen mit ihrem 27-jährigen Ehemann einen reinen Grünlandbetrieb mit rund 30 Hektar Land bewirtschaftet. Zudem ist das Unternehmen Bio-zertifiziert.

Im Mai 2021 hat das junge Paar dann den Hofladen in der Hauptstraße eröffnet, seit Dezember ist dort Selbstbedienung angesagt. Das heißt, man kann kontaktlos und flexibel einkaufen, das komme bei den Kunden – zumal während der Corona-Pandemie – sehr gut an. Offiziell geöffnet ist der Laden von 9 bis 18 Uhr. Doch „unsere Tür steht bei gutem Wetter immer offen und abends haben wir meistens noch länger auf“, erzählt Ann-Cathrin Enders.

Zwiebeln sind schnell ausverkauft

Angeboten werden beispielsweise Kartoffeln und Zwiebeln aus eigenem Anbau. Die Zwiebeln seien besonders schnell ausverkauft. Zusätzlich gibt es Gemüsepflanzen wie Lauch, Sellerie, Kohl oder Tomaten. „Die bieten wir ab April zum Verkauf an.“ Im Sortiment ist ferner Essig in den verschiedensten Sorten, von Kirche- über Chili- bis hin zu Feigenessig. „Wir setzten alles mit Apfelessig an“, berichtet die Ladenbesitzerin. Auch Badeartikel wie Lavendel-, Salbei- und Rosensalz zur äußeren Anwendung finden ihren Platz im Regal. „Wir verkaufen unsere Produkte ausschließlich im Hofladen“, so auch die rohe Schafswolle, die als Dünger verwendet wird.

Aus dem angebauten Obst erzeugen die Enders Apfel- und Birnendirektsaft. Diesen lassen sie pressen und abfüllen. Auch die Früchte der selbst gemachten Konfitüre stammten überwiegend von eigenen Flächen. Neben Mutterkühen und Schafen halten die Hofladen-Betreiber auch Hühner. Mit einem Problem: Die Eier reichten praktisch nie aus, seien ruckzuck ausverkauft, wie Ann-Cathrin Enders schmunzelnd erzählt. Im Hofladen gibt es aber auch einige externe Produkte. Dazu zählen Sommer- und Frühjahrshonig aus Reipoltskirchen sowie Frischmilchprodukte vom Hahnerhof bei Enkenbach.

Neu im Sortiment: Zehn-Kilo-Pakete Fleisch

Seit diesem Jahr hat die Familie zusätzlich mit der Direktvermarktung von Fleisch begonnen. „Wir bieten ein Zehn-Kilogramm-Paket mit verschiedenen Stücken wie Braten- und Suppenfleisch oder Gulasch an.“ Das sei zum Start hervorragend bei den Kunden angekommen. „Wir hätten noch mehr Fleisch verkaufen können“, betont die 32-Jährige. Der Termin für die nächste Schlachtung werde per Aushang im Laden sowie in den sozialen Medien bekanntgegeben. Abgerundet wird das Repertoire von saisonalen Blumen – diese erhält Enders von ihrer Mutter, die Floristin ist.

Im Laden werden die Produkte in Gläsern angeboten, die mit einem Pfandsystem versehen sind. „Das klappt auch bei der Selbstbedienung gut“, sagt Ann-Cathrin Enders. Bei eigenen Produkten wie zum Beispiel der Konfitüre betrage das Pfand einen Euro, bei zugekauften Produkten 50 Cent. „Wir haben bewusst einen höheren Pfandbetrag gewählt, damit die Gläser auch wieder den Weg zu uns zurück finden. Und das funktioniere sehr gut.“ So ziehen die Kunden auch selbstständig das Pfand vom Kaufpreis ab, informiert die Inhaberin. Ein weiterer Mosaikstein: Bewusst habe man runde Preise gewählt, um einen Einkauf bei ihnen so attraktiv und bequem wie möglich zu machen.

Info

Weitere Informationen über den Hofladen Enders finden sich in den sozialen Medien. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr.

