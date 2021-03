Das Hofgut Neumühle bei Münchweiler lädt auf seiner Internetseite zu einem virtuellen Rundgang ein. Dieser ist in Kooperation mit dem Landtechnik-Hersteller John Deere gefertigt worden und legt einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung der Landwirtschaft.

Etliche Filme und Grafiken geben zweisprachig (Deutsch und Englisch) Auskunft über sechs verschiedene Stationen. Doch zunächst führt ein Film zu Beginn in den Gutshof des Bezirksverbands Pfalz ein, der sich um die Aus- und Fortbildung des landwirtschaftlichen Nachwuchses in Rheinland-Pfalz und im Saarland kümmert. Wer will, kann dann einen kurzen Blick ins Büro werfen, um anschließend zur Maschinenhalle zu gelangen. Danach geht es zu den Güllebehältern mit Grassilage; ein Film informiert über die Güllezusammensetzung und -ausbringung.

Anhand einer schematischen Darstellung wird das Harvest Lab 3000 erläutert – ein Sensor, der die Inhaltsstoffe der Gülle (Trockensubstanz, Stickstoff und Phosphor) misst und eine genaue, nährstoffeffiziente und teilflächenspezifische Ausbringung ermöglicht.

Praxisorientierte Versuche in Milchviehhaltung

Nächste Station ist die Lehrwerkstätte für Milchviehhaltung. Der Offenstall mit Melkstand beherbergt 140 Milchkühe und deren Nachzucht. Hier laufen viele praxisorientierte Versuche; Landwirte können sich aber auch einen Überblick über verschiedene Haltungssysteme verschaffen und erhalten damit Entscheidungshilfen beim Stallbau.

Weiter geht es zu den Fahrsilos für Grassilage, die anhand eines Films dargestellt werden. Zum Abschluss wird die Feldarbeit behandelt: Bodenbearbeitung, Aussaat, Düngung und Pflanzenschutz sowie Ernte. Ein Schulungsprogramm mit vier Modulen kann gestartet werden, und auch eine Wetterstation befindet sich auf dem Feld, die das Hofgut Neumühle ständig mit den aktuellen Wetterdaten versorgt.

