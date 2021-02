Bewegungsmanager Marc Wagner kommt aus dem Thaiboxen. Eine unter den Sportlern beliebte Übung, um Grundkondition und Beweglichkeit zu trainieren, sind die sogenannten Burpees, Hock-Streck-Sprünge.

Für die Übung, die den ganzen Körper trainiert, werden keine Hilfsmittel benötigt.

So geht’s

Der Trainierende beginnt im Stehen. Danach geht er in die Hocke. Wichtig ist dabei, eine tiefe Kniebeugeposition als Grundlage für den Strecksprung am Boden, welche unbedingt eingehalten werden sollte. Die beiden Fäuste sind geballt. Ungeübte können die Übung auch auf den Handflächen machen. Nach dem Strecksprung in Bodentiefe, springen wir wieder zur tiefen Kniebeugeposition zurück. Danach erfolgt der Strecksprung in die Höhe. Hierbei werden die Arme ganz nach oben gestreckt.

Die Besonderheiten zu den gewöhnlichen Burpees sind hier die tiefe Kniebeugeposition und die geballte Faust. Wer es (noch) schwerer möchte, sollte zudem nach jedem Vorgang eine Rechenaufgabe lösen können. Zum Beispiel aus dem Einmaleins. Das trainiert zusätzlich die mentale Stärke. Wer noch nicht so weit ist, kann die Übung auf dem Teppich machen und sich leicht steigern. Das Ziel bei Ausführung der Burpees sind viele Wiederholungen, die Ausdauer steht im Vordergrund.

Variante für Ältere

Für (fitte) Senioren empfiehlt sich, nur eine leichte Kniebeuge auszuführen. Die Rechenaufgabe sollte trotzdem gelöst werden können.

