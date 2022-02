„Schatz, hast Du am 22. Februar schon was vor, da würde ich Dich gerne heiraten.“ Erst etwa fünf Wochen vor dem 22.2.2022 hatte sich Thomas Dillmann spontan dazu entschlossen, seiner langjährigen Lebenspartnerin auf herzliche und unkonventionelle Weise die Frage aller Fragen zu stellen. „Natürlich hat mich dieses Datum auch ein bisschen auf die Idee gebracht, aber ans Heiraten habe zumindest ich schon länger gedacht“, verrät der Bräutigam. Um 9.30 Uhr sagten dann beide im Standesamt Kirchheimbolanden laut und vernehmlich „Ja“.

Mit dabei waren coronabedingt nur wenige nahe Angehörige und in Stellvertreterfunktion zwei ihrer acht Windhunde. Die Leidenschaft für Hunde war es im Übrigen auch, die das Paar – er lebte damals noch in Mainz – zusammen brachte und bis heute ihr gemeinsames Leben bestimmt. „Ich hatte eine Anzeige aufgegeben: Suche Frau mit Hund zum gemeinsamen Gassigehen.“ Und als seine jetzige Frau Cornelia sich daraufhin meldete, war ganz schnell klar: Das passt nicht nur in dieser Hinsicht. Jetzt lebt das Paar in Ilbesheim und genießt dort zusammen mit seiner tierischen Familie das Landleben.