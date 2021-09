Ein von der Ortsgemeinde erstelltes Hochwasserschutzkonzept wird es in Höringen nicht geben. Das ist das Ergebnis einer Diskussion im Gemeinderat. Aus der Bevölkerung war ein solches Konzept nach einem Hochwasserereignis in der Hauptstraße angeregt worden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Winnweiler sieht allerdings in Höringen kein Gefährdungsgebiet und daher auch keine Notwendigkeit zur Erstellung eines solchen Plans. Das hätten auch Gespräche mit Fachbehörden ergeben. Darüber hinaus hält der Rat auch eine weitere Zurückhaltung von Oberflächenwasser im Außenbereich nicht für erforderlich. Insgesamt sei dies kein Problem, das den Gemeinderat vordringlich beschäftigen müsse.