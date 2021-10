Um besser gegen Hochwasser gerüstet zu sein, sollen in die Alsenz in Abstimmung mit der SGD-Süd Holzpfosten und weitere Steinquader eingebunden werden. Außerdem sollen Sensoren montiert werden, um den Wasserpegel im Bedarfsfall an den Bauhof und die Feuerwehr zu melden. Dies betreffe alle riskanten Stellen in der Verbandsgemeinde Winnweiler, informierte Bürgermeister Rudolf Jacob im Ortsbeirat Hochstein. Auf dem Kahlheckerhof soll ein Regensensor installiert werden.