Die Gemeinde Oberhausen war in der Vergangenheit immer wieder vom Hochwasser betroffen, Schäden wurden dadurch verursacht. Gerade entlang der Hauptstraße, in der Bachgasse und im Gutenbacher Weg trat die Appel nach Regenfällen über die Ufer. Deswegen hat der Gemeinderat nun einstimmig die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes beschlossen. Die Verwaltung wird versuchen, dafür eine 100-prozentige Förderung zu erhalten, sodass die Gemeinde keine Kosten zu tragen hätte, informierte Ortsbürgermeister Klaus Glass. Die Ratsmitglieder sprachen sich dafür aus, die Projekte zum Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignissen dann auch so schnell wie möglich umzusetzen.