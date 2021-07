Unter dem Motto „Wir spielen, Sie spenden“ beteiligte sich der Musikverein Göllheim am Donnerstag mit einem Standkonzert auf dem alten Marktplatz in Göllheim an der Benefizaktion des Musikkreises Donnersberg.

Rund 150 Zuhörer bekamen in dem einstündigen Konzert unter der Leitung von Jens Göngrich einen kleinen Querschnitt durch das Repertoire des Musikvereins zu hören. Beginnend mit dem Marsch „Unter dem Doppeladler“ über den „Böhmischen Traum“ bis hin zu Michael Jacksons „Heal the world“ begeisterten die Musiker das Publikum.

„Wir freuen uns sehr, nach mehr als anderthalb Jahren wieder einmal vor Publikum spielen zu dürfen – hätten uns aber einen freudigeren Anlass gewünscht“, sagte Jens Göngrich. Im Rahmen von Hilfseinsätzen von Feuerwehr und DRK seien auch aktive Musiker aktuell im Katastrophengebiet und hätten von unvorstellbaren Zerstörungen berichtet, so Göngrich, der immer wieder das Publikum zum Spenden animierte.

Und die Anwesenden ließen sich nicht lange bitten. Insgesamt kamen 3232 Euro zusammen, die vom Musikverein auf 4000 Euro aufgestockt werden.